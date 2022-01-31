المجلس العسكري في مالي يطرد السفير الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، الإثنين، أن المجلس العسكري قرر طرد السفير الفرنسي، في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس.

وجاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي: «أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي أن سعادة السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير اُستدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي (و) أنه تم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة»، وفق «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، الجمعة الماضي، إن بلاده «لا تستبعد أي شيء» فيما يتعلق بعلاقاتها مع فرنسا، وسط توتر مشحون بين البلدين. ولكنه أضاف في حديثه إلى إذاعة «آر إف إي» الفرنسية، أن مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل «ليست مطروحة في الوقت الحالي».