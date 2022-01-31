الأمم المتحدة: «طالبان» قتلت نحو 100 من موظفي الحكومة والأمن السابقين

القاهرة - بوابة الوسط

قال تقرير للأمم المتحدة صادر أمس الأحد إن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا ما يزيد على 100 فرد من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية، فيما نفت الحركة المتشددة ذلك.

ويصف التقرير بالتفاصيل الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان من جانب الحكام الجدد في أفغانستان إضافة إلى عمليات القتل السياسي وتقييد حقوق المرأة والحق بالاحتجاج، حسب وكالة «فرانس برس».

جرائم قتل وخطف قسري وانتهاكات متواصلة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في التقرير إنه رغم إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين في الحكومة والقوى الأمنية ومن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، «استمرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتلقي مزاعم ذات صدقية عن عمليات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد».

وجاء في التقرير أنه منذ أن استولت طالبان على العاصمة الأفغانية كابل في 15 أغسطس، تلقت البعثة الأممية أكثر من 100 تقرير عن عمليات قتل تعتبرها ذات صدقية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثَي عمليات القتل هذه كانت إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطين بها.

القتل نتيجة عداوة شخصية

ورفضت الحركة المتشددة الاتهامات الواردة في التقرير «جملة وتفصيلا». وقالت وزارة الداخلية في تغريدة إن «الإمارة الإسلامية لم تقتل أحدا منذ إعلان العفو»، معتبرة أن «مقتل أفراد سابقين في قوات الأمن يرجع إلى خصومات أو عداوات شخصية».

ونوه التقرير الأممي بأن «المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل».

كما قدم التقرير تفاصيل عن حملة حكومية قمعية تستهدف الاحتجاجات السلمية، فضلاً عن عدم إمكان حصول النساء والفتيات على العمل والتعليم. وعلق غوتيريس بالقول «إنه نظام اجتماعي واقتصادي برمته آخذ في الاختفاء».

وتواجه أفغانستان كارثة إنسانية تفاقمت بسبب سيطرة طالبان على السلطة. ودفع استيلاء الحركة على الحكم الدول الغربية إلى تجميد المساعدات الدولية.