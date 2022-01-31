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الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 01:16 مساء
الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب
لقطة مثبتة من فيديو لعسكريين في بوركينا فاسو، بعد استيلائهم على السلطة عبر التلفزيون الرسمي. (الإنترنت)
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 أعلن الاتحاد الأفريقي، الإثنين، أنه علق عضوية بوركينا فاسو ردا على انقلاب 24  يناير الذي أطاح بالرئيس روش مارس كريستيان كابوري.

وأعلن مجلس السلام والأمن التابع للتكتل المكون من 15 بلدا على «تويتر» أنه صوت «لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويوم الجمعة، علقت مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس)، عضوية بوركينا فاسو خلال قمة افتراضية، لم تتخذ بعد قرارا بشأن فرض عقوبات أخرى، وفق أحد المشاركين في الاجتماع.

وستعقد المجموعة قمة جديدة في 3 فبراير في أكرا، هذه المرة بحضور رؤساء دول المنطقة بحسب المصدر الذي طلب عدم كشف هويته.

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