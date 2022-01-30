قتيل وجريحان إثر عاصفة قوية في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ضربت عاصفة، ليل السبت - الأحد، شمال وشرق ألمانيا؛ حيث هبّت رياح عاتية أدت إلى وفاة شخص سقطت عليه لوحة إعلانات وجُرْح شخصين آخرين.

وتوقفت حركة القطارات للمسافات الطويلة جزئيًا ليل السبت في عدد من مناطق شمال وشرق البلاد خصوصًا بين هامبورغ وبرلين وبريمن. وبقيت الحركة غير منتظمة الأحد بسبب سقوط أشجار وغصون على السكك الحديدية، وفق «فرانس برس».

رياح قوية تؤدي لسقوط لوحة إعلانات انتخابية

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية، الأحد، من رياح قوية لا تزال منتظرة في هذه المناطق وفي جنوب ألمانيا.

وقتل رجل يبلغ 58 عامًا، السبت، مساءً كان يتنزه مع رفيقته في بيليتس قرب برلين، بعدما أدت الرياح إلى سقوط لوحة إعلانات انتخابية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة.

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إلى ذلك، وقعت شجرة على أحد المارة في بريمن أدت إلى إصابته بجروح بليغة، بحسب عناصر الإطفاء. وأصيب سائق دراجة نارية بجروح خطرة عندما اصطدم بشجرة وقعت على الطريق، في منطقة ميكليمبورغ بوميرانيا (شمال شرق).

واصطدمت عشر مركبات بأشجار أو أغصان وقعت في منطقة نويبرادنبورغ (شرق)، بحسب ما أفادت الشرطة. كذلك تضرر العديد من السيارات المتوقفة جراء سقوط أشجار عليها.

البقاء في الداخل ببرلين

وطلب عناصر الإطفاء من السكان في برلين البقاء في الداخل بينما عصفت رياح قوية منذ السبت مساءً في العاصمة.

وتعرضت هامبورغ أيضًا لأحوال جوية قاسية وغمرت المياه سوق السمك الشهيرة على ضفاف نهر إيلبي.

ولم يتم تسيير أي قطار الأحد بين هامبورغ ومنتجع بينز على ساحل بحر البلطيق، وبين برلين وبينز بحسب شركة السكك الحديدية الألمانية العامة.