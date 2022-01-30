Atwasat

إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 01:31 مساء
إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»
جندي بريطاني يجر متظاهرا كاثوليكيا خلال عمليات القتل يوم «الأحد الدامي» في 30 يناير 1972. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

تستذكر مدينة لندنديري في أيرلندا الشمالية، الأحد، يومًا أسود في تاريخ المملكة المتحدة عندما أطلق جنود بريطانيون قبل 50 عامًا النار على متظاهرين مدافعين عن الحقوق المدنية رغم عدم تعرضهم لأي استفزاز.

وتأتي ذكرى «الأحد الدامي» في وقت يهدد «بريكست» السلام الهش في شمال أيرلندا، وبينما تشعر عائلات الضحايا باليأس حيال إمكانية محاكمة الجنود المتورطين، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».وشاهد تشارلي ناش قريبه وليام ناش، البالغ 19 عامًا، يُقتل برصاصة من بين أكثر من مئة أطلقها فوج المظليين البريطانيين في 30 يناير 1972.

وقال ناش، وهو اليوم في السابعة والثلاثين من عمره، لـ«فرانس برس»: «اعتقدنا أن أعمال شغب اندلعت، لكن لم يحدث أي من ذلك على الإطلاق. اعتقدنا في البداية أنه رصاص مطاطي».وأضاف: «لكننا رأينا هيو غيلمور (أحد الضحايا الست البالغة أعمارهم 17 عامًا) ميتًّا. لم يكن بإمكاننا استيعاب الأمر. كان الجميع يركضون».

وأكد: «من المهم أن يرى باقي العالم ما فعلوه بنا يومها. لكن هل سنشهد عدالة في يوم ما؟ إطلاقًا، وبالأخص ليس من (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون».

يوم مأساوي في تاريخ بريطانيا
وصف رئيس الوزراء البريطاني هذا الأسبوع «الأحد الدامي» بـ«اليوم المأساوي في التاريخ». لكن حكومته تدافع عن قانون يرى معارضوه بأنه يرقى إلى عفو عن جميع عمليات القتل التي وقعت على مدى ثلاثة عقود من الاضطرابات الطائفية، بما في ذلك تلك المرتبكة من قبل قوات الأمن.

وقُتل 13 متظاهرًا يوم الأحد الدامي، عندما أطلقت القوات المظلية النار في الشوارع. وتعرض بعض الضحايا لإطلاق نار من الخلف، أو بينما كانوا ممددين أرضًا أو أثناء تلويحهم بمناديل بيضاء.وعند مدخل منطقة بوغسايد الكاثوليكية، ينتصب جدار يحمل عادة عبارة «تدخلون الآن ديري الحرة» مكتوبة عليه. لكن في نهاية هذا الأسبوع، بينما يستعد أقارب الضحايا لتعقب خطوات المسيرة الحقوقية التي خرجت العام 1972، كُتب على الجدار «لا توجد عدالة بريطانية».

وبعدما برأ تقرير مبدئي صدر عن الحكومة القوات المظلية والسلطات إلى حد كبير، توصل تحقيق تاريخي استمر 12 عامًا ووُضع في 5000 صفحة العام 2010، إلى أن الضحايا كانوا عزلًا ولم يمثلوا أي تهديد وأن قائد الجنود ميدانيًّا خالف الأوامر.

وقال رئيس لجنة التحقيق والقاضي السابق وعضو مجلس اللوردات البريطاني مارك سافيل، لإذاعة «بي بي سي» السبت، «توصلنا في التحقيق إلى استنتاج مفاده بأن عمليات إطلاق النار كانت غير مبررة ولا يمكن تبريرها».وتابع: «أتفهم أن الناس يشعرون في ظل هذه الظروف بأن العدالة لم تتحقق بعد»، لافتًا إلى أنه كان يجدر بالحكومة مباشرة ملاحقات قانونية «قبل وقت طويل جدًّا». إن الجنود الناجين أصبحوا مسنين اليوم.

وكانت لندنديري (المعروفة في أوساط القوميين الموالين لإيرلندا باسم ديري)، وما زالت، مدينة كاثوليكية بالمجمل. لكنها شهدت تمييزًا في السكن والتوظيف والتعليم لصالح الأقلية البروتستانتية المؤيدة لبريطانيا.

وجعل التوتر الناجم عن عدم المساواة من لندنديري مهدًا لما عرف بحقبة «الأحداث» في شمال إيرلندا التي بدأت أواخر ستينات القرن الماضي، وانتهت أخيرًا مع اتفاق «الجمعة العظيمة» سنة 1998.

إيرلندا الشمالية في عين عاصفة سياسية
مثل انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي تهديدًا للتوافق الهش المخيم منذ العام 1998. ويطالب الوحدويون البروتستانت حكومة جونسون بإلغاء بند متعلق بالتجارة في إيرلندا الشمالية ما بعد «بريكست»، الذي يتعامل مع المقاطعة بشكل يميزها عن باقي مناطق المملكة المتحدة (إنجلترا واسكتلندا وويلز).

وتتعاطف الحكومة، التي تخوض محادثات منذ مدة طويلة مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، مع مطالب هؤلاء. في المقابل، يأمل بعض القوميين مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المحلية في مايو، بأن يسهم «بريكست» في تحقيق ما لم ينجح «الجيش الجمهوري الإيرلندي» في تحقيقه قط: إيرلندا موحدة بعد قرن من تشكيل المملكة المتحدة دويلة بروتستانية شمالًا.

ويتفوق «شين فين»، الذي كان في الماضي الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي، على الوحدويين الذين كانوا يهيمنون في الماضي، بحسب استطلاعات الرأي.
وتقول ديردر هينان، التي تقطن لندنديري وتدرس السياسة الاجتماعية في جامعة ألستر، إن «إيرلندا الشمالية تجد نفسها مجددًا في عين عاصفة سياسية، حيث نبدو بمثابة ضرر جانبي لرئيس وزراء مستقبله على المحك». وتضيف: «كان سلوك الحكومة حيال عملية السلام متهورًا».

وسعى المتشددون البروتستانت للتذكير بموقفهم قبيل الذكرى، فرفعوا أعلام فوج المظليين في أحد معاقل الوحدويين في لندنديري، في خطوة أثارت استياء القوميين. وتساءل المرشد السياحي والمؤرخ المحلي جورج رايان (61 عامًا): «كيف يمكنهم القيام بأمر كهذا، في نهاية الأسبوع هذه بالذات؟ كان هؤلاء فتية أبرياء قتلوا على أيدي المظليين».

وأضاف: «هل سيأتي اليوم الذي يمثل فيه أي من الجنود أمام المحكمة والقانون؟ يبدو الأمر مستبعدًا أكثر من أي وقت مضى، لكنه يحمل أهمية أكثر من أي وقت مضى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي

باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي
بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا

بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا

إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا
كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم

كندا: مئات من سائقي الشاحنات يتظاهرون في أوتاوا ضد إلزامية التطعيم
عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)

عاصفة ثلجية قوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فيديو)
كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»

كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة

اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة
تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية

تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزيرة الجيوش الفرنسية: لا يمكننا البقاء في مالي إذا كان الثمن باهظا
وزيرة الجيوش الفرنسية: لا يمكننا البقاء في مالي إذا كان الثمن ...
تحرك بريطاني جديد ضد روسيا بسبب أوكرانيا
تحرك بريطاني جديد ضد روسيا بسبب أوكرانيا
كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد
كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد
باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي
باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي
انتخابات تشريعية مبكرة في البرتغال تحمل مخاطر لرئيس الوزراء الاشتراكي
انتخابات تشريعية مبكرة في البرتغال تحمل مخاطر لرئيس الوزراء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»
إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»...
أعلى معدل إصابات «كورونا» في الصين منذ صيف 2020
أعلى معدل إصابات «كورونا» في الصين منذ صيف 2020...
ماكرون يدعو إلى «تسريع» المفاوضات مع إيران
ماكرون يدعو إلى «تسريع» المفاوضات مع إيران...
انتخابات تشريعية مبكرة في البرتغال تحمل مخاطر لرئيس الوزراء الاشتراكي
انتخابات تشريعية مبكرة في البرتغال تحمل مخاطر لرئيس الوزراء ......
باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي
باريس تتهم مجموعة فاغنر بـ«نهب» مالي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط