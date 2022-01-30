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ماكرون يدعو إلى «تسريع» المفاوضات مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 10:35 صباحا
ماكرون يدعو إلى «تسريع» المفاوضات مع إيران
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أ ف ب)
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شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على «ضرورة تسريع» الجهود من أجل «تحقيق تقدم» في المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران، خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي السبت، على ما أعلن قصر الإليزيه، الأحد.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أنه «بالنسبة للاتفاق النووي العام 2015» فإن ماكرون «أكد قناعته بأن حلًّا دبلوماسيًّا يبقى ممكنًا وواجبًا، وشدد على أن أي اتفاق سيتطلب التزامات واضحة وكافية من جميع الأطراف»، مضيفة أنه أشار كذلك إلى «ضرورة تسريع (المفاوضات) للتوصل سريعًا إلى تقدم ملموس»، حسب وكالة «فرانس برس».

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