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«يونهاب»: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 01:29 صباحا
«يونهاب»: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد
جهاز تلفزيون في محطة قطارات كورية شمالية يعرض التجارب الصاروخية، (أرشيفية: ا ف ب)
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أطلقت كوريا الشمالية، الأحد، «مقذوفًا غير محدد» في البحر الشرقي المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، على ما نقلت وكالة «يونهاب» عن الجيش الكوري الجنوبي.

وتمثل عملية الإطلاق هذه، سابع اختبار للأسلحة تجريه بيونغ يانغ هذا العام، حيث يستعرض النظام الكوري الشمالي قدراته العسكرية ويواصل تجاهل عرض الولايات المتحدة لإجراء محادثات، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم تطلق بيونغ يانغ هذا العدد الكبير من الصواريخ خلال شهر واحد منذ عقود، وفق بيانات جمعها «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية». وآخر مرة اقتربت عمليات الإطلاق التي تجريها من هذا العدد القياسي في 2019، بعدما انهارت المحادثات بين زعيمها كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب، وفق وكالة «فرانس برس».

ومع توقف المحادثات مذاك، شددت بيونع يانغ على تعهدات كيم بتحديث الجيش، وبدأت سلسلة عمليات إطلاق مقذوفات الشهر الجاري، بما في ذلك لصواريخ «فرط صوتية». ويأتي استعراض القوة في وقت حساس في المنطقة، مع استضافة الصين، حليفة كوريا الشمالية الوحيدة البارزة، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل، فيما تستعد كوريا الجنوبية لإجراء انتخابات رئاسية في مارس.

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