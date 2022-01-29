Atwasat

مدون باكستاني يتهم بلاده بتدبير قتله

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 03:50 مساء
مدون باكستاني يتهم بلاده بتدبير قتله
علم دولة باكستان. (الإنترنت)
alwasat radio

اتهم مدون باكستاني سلطات بلاده بالوقوف وراء خطة لاغتياله بعدما دانت محكمة في لندن، الجمعة، بريطانيًا يبلغ من العمر 31 عامًا بالضلوع فيها.

ودانت محكمة كينغستون أبون تيمز (جنوب غرب لندن) الجمعة محمد جوهر خان من شرق لندن بالتخطيط لقتل المدون الذي يعيش في المنفى في هولندا، لحساب جهة مدبرة مجهولة. ويفترض أن يصدر الحكم في 11 مارس، وفق «فرانس برس».

 قيمة المكافأة الموعودة 
وكان خان أوقف واتهم في يونيو 2021 بالتآمر بين 16 فبراير و24 يونيو لاغتيال المدون أحمد وقاص غورايا الذي ينتقد السلطات الباكستانية. وقال أحمد وقاص غورايا إنه «سعيد لتسجيل سابقة واحدة على الأقل وهي التأكيد على أن مطاردة شخص ما في المنفى» ستفضي إلى «ملاحقات».

لكنه أضاف «آمل أن تتم يومًا ما محاكمة الأشخاص الحقيقيين الذين أرسلوا هؤلاء الرجال». وبعدما أشار إلى قيمة المكافأة الموعودة وإرسال صورته وعنوانه في هولندا مع أنه سري، قال غورايا إنه «متأكد من أنها الدولة الباكستانية». واتهم «اجهزة الاستخبارات» و«الجيش».

-  مقتل شرطي باكستاني ومسلحَين اثنين في تبادل لإطلاق النار بإسلام آباد
-  قتيلان في انفجار عبوة ناسفة بمدينة لاهور الباكستانية

وتابع غورايا «لدينا تأكيد على الأقل بأن الأوامر جاءت من باكستان»، مؤكدًا أنه مصمم على مواصلة التعبير عن آرائه على الرغم من التهديدات التي أجبرته على تغيير مكان إقامته فجأة. وأضاف «لا أشعر بالإحباط».

أكدت المدعية العامة أليسون مورغان خلال جلسات المحاكمة أن خان تلقى عرضًا بالحصول على مئة ألف جنيه استرليني (120 ألف يورو) لقتل المدون. 

وأضافت أنه ذهب في يونيو 2021 إلى روتردام حيث يعيش المدون لشراء سكين ومحاولة تحديد مكانه. ودعمت تأكيداتها بصور مراقبة ونسخ من رسائل مشفرة. لكن غورايا لم يكن في المنزل وعاد خان إلى لندن. وقد اعتقل بعد عودته من هولندا.

 مدرج على لائحة أشخاص مستهدفين بالقتل 
ودفع خان ببراءته، مؤكدًا أنه كان يحتاج إلى المال لتسديد ديون تبلغ مئتي ألف جنيه (240 ألف يورو) لا يستطيع دفعها لدائنيه من وظيفته كعامل توصيل طلبيات في متجر. لكنه لم يكن ينوي إطلاقا تنفيذ خطة القتل.

وقالت المدعية العامة إن محمد جوهر خان وظفه «أشخاص آخرون يتخذون من باكستان مقرا لهم على ما يبدو»، مشيرة إلى أن المدون غورايا تلقى في 2018 «معلومات من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تفيد بأنه مدرج على لائحة أشخاص مستهدفين بالقتل».

وأضافت أن المدون تلقى «بعض التهديدات التي جاءت من متصيدين على الإنترنت، وأخرى تم توجيهها وتنسيقها من قبل وكالة الاستخبارات الباكستانية». وكان غورايا أوقف بشكل تعسفي لأسابيع في باكستان قبل أن يتم الإفراج عنه في يناير 2017 ويعود إلى هولندا حيث يعيش مع زوجته وطفليه.

 مواصلة التحقيقات لتحديد الوسيط
ورأت منظمة «مراسلون بلا حدود» أن قرار المحكمة «يمكن أن يكون حكمًا مرجعيًا» ويشكل «تقدمًا نادرًا حيال المسؤولية الجنائية عن الجرائم العابرة للحدود ضد الصحفيين». 

وقالت ريبيكا فانسان مديرة المنظمة في لندن «ندعو السلطات المختصة إلى مواصلة تحقيقاتها لتحديد الوسيط وأي شخص آخر متورط في هذه المؤامرة المروعة لضمان تحقيق العدالة». 

وأوضحت  شرطة لندن في بيان بعد صدور حكم المحكمة إن التحقيق في العثور على هذا الوسيط «مستمر»، داعية أي شخص لديه معلومات عنه إلى تقديمها.

وفُقد أربعة ناشطين باكستانيين آخرون حينذاك في ظروف توحي بتورط أجهزة للدولة التي لديها تاريخ طويل من الاختفاء القسري حسب منظمة هيومن رايتس ووتش ومعارضين وناشطين باكستانيين. ونفت السلطات أي تورط لها في اختفاء الناشطين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟

ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة

الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن: واشنطن سترسل قوات إلى أوروبا الشرقية «قريبا»
بايدن: واشنطن سترسل قوات إلى أوروبا الشرقية «قريبا»
بريطانيا: جونسون سيدعو بوتين إلى تجنب إراقة الدماء في أوكرانيا
بريطانيا: جونسون سيدعو بوتين إلى تجنب إراقة الدماء في أوكرانيا
طهران تعلق على استهداف مطار بغداد
طهران تعلق على استهداف مطار بغداد
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
الرئيس الأوكراني يناشد الغرب عدم «إثارة الذعر» وماكرون وبوتين والبنتاغون يدعون للتهدئة
الرئيس الأوكراني يناشد الغرب عدم «إثارة الذعر» وماكرون وبوتين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
الأزمة السياسية في هندوراس تنتقل إلى القضاء
الأزمة السياسية في هندوراس تنتقل إلى القضاء...
مدون باكستاني يتهم بلاده بتدبير قتله
مدون باكستاني يتهم بلاده بتدبير قتله...
إردوغان يطيح برئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم
إردوغان يطيح برئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر الأرقام ......
الرئيس الأوكراني يناشد الغرب عدم «إثارة الذعر» وماكرون وبوتين والبنتاغون يدعون للتهدئة
الرئيس الأوكراني يناشد الغرب عدم «إثارة الذعر» وماكرون ......
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط