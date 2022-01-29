إردوغان يطيح برئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم

القاهرة - بوابة الوسط

أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بموجب مرسوم نُشر السبت، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم وقبل 18 شهرًا من الانتخابات الرئاسية.

وتعرّض رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدرت معدل التضخم السنوي عند 36.1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا، وفق «فرانس برس».

زيادة انعدام الثقة في البيانات الرسمية

قال سعيد إردال دينجر «أمامي مسؤولية تجاه 84 مليون شخص»، موضحًا لصحيفة دنيا الاقتصادية اليومية أنه كان من المستحيل نشر أرقام تضخم مختلفة عن تلك التي سجلتها الهيئة.

وقالت المعارضة إن الرقم الرسمي أقل من الواقع، مشيرةً إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرّتين على الأقل. ولم يوضح إردوغان سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفية التركيّة، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنية بدلًا من دينجر.

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اعتبر خبير الاقتصاد في بلو باي أسيت مانجمنت تيموثي آشي «أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى زيادة انعدام الثقة في البيانات الرسمية في سياق تشكل فيه السياسة الاقتصادية بالفعل مصدر قلق».

وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة. ويجد إردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرًا من الانتخابات الرئاسيّة، ويُواصل الدفاع عن خياراته.

خفض التضخّم في أسرع وقت

وإدراكًا منه للضّرر الذي سبّبه التضخّم للاقتصاد ولمستويات شعبيّته، تعهّد إردوغان في يناير خفض التضخّم في أسرع وقت.

من جهة ثانية، عيّن إردوغان نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ، وزيرًا للعدل، ليحلّ بذلك مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم عبدالحميد غول.

كتب نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان الذي غادر حزب العدالة والتنمية الحاكم وأسس حزب الديمقراطية والتقدم، في تغريدة «تم استبدال وزير العدل وإقالة رئيس هيئة الإحصاء الوطنية قبل نشر أرقام التضخم الجديدة: لا نعرف السبب». ومن المقرر صدور بيانات التضخم لشهر يناير الخميس.