بريطانيا: جونسون سيدعو بوتين إلى تجنب إراقة الدماء في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بريطانيا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون «يريد تجنب إراقة الدماء في أوكرانيا»، مشيرة إلى أنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضّه مرة جديدة على التراجع والانخراط دبلوماسيًا فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

وقالت الناطقة باسم رئاسة الوزراء في بيان، مساء الجمعة، إن جونسون «مصمم على تسريع الجهود الدبلوماسيّة وتعزيز الرّدع لتجنّب إراقة الدماء في أوروبا». وأضافت أنه سيتحدث مجددا عن ضرورة تراجع روسيا وانخراطها دبلوماسيًا، عندما يُجري محادثات مع الرئيس بوتين هذا الأسبوع، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».