تعليق عضوية بوركينا فاسو في مجموعة غرب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

علقت مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس)، الجمعة، عضوية بوركينا فاسو خلال قمة افتراضية، لم تتخذ بعد قرارا بشأن فرض عقوبات أخرى، وفق ما علمت وكالة «فرانس برس» من أحد المشاركين في الاجتماع.

وستعقد المجموعة قمة جديدة في 3 فبراير في أكرا، هذه المرة بحضور رؤساء دول المنطقة بحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

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كما طالبت المجموعة بالإفراج عن الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، الموضوع رهن الإقامة الجبرية وعن مسؤولين آخرين معتقلين.