الولايات المتحدة تطلب جلسة علنية لمجلس الأمن حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها طلبت عقد جلسة علنية الاثنين لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة في أوكرانيا، بسبب التهديد الذي تُشكله روسيا على الأمن والسلم الدوليين.

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان، إن «أكثر من مئة ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية، وروسيا تُمارس أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، الأمر الذي يُشكّل تهديدا واضحا للأمن والسلم الدوليّين ولميثاق الأمم المتحدة».

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وفي وقت سابق اليوم، حضت الولايات المتحدة، الصين على استخدام نفوذها لدى روسيا لثنيها عن غزو أوكرانيا. وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، للصحفيين: «ندعو بكين لاستخدام نفوذها لدى موسكو للحض على الدبلوماسية لأنه إذا حصل نزاع في أوكرانيا، لن يكون الأمر جيدا للصين كذلك».