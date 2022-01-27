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مباحثات بين بايدن والرئيس الأوكراني تناقش الأزمة مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 09:18 مساء
مباحثات بين بايدن والرئيس الأوكراني تناقش الأزمة مع روسيا
الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثا عبر الهاتف إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيتحدث عصر اليوم الخميس (بتوقيت واشنطن) مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويقود بايدن محاولات لبناء جبهة غربية موحّدة في وجه ضغوط عسكرية روسية على أوكرانيا التي أغضبت موسكو بسعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

واشتعل الجدل دوليا خلال الأيام الأخيرة، مع اصطفاف أميركي أوروبي ضد روسيا، وأطلق حلف شمال الأطلسي بدوره تحذيرات لموسكو، رغم دعوته إياها إلى التعاون.

من جانبها، اتهمت روسيا كلا من الولايات المتحدة وحلف الـ«ناتو» بتصعيد التوتر بعدما أعلن التكتل العسكري تعزيز دفاعاته في شرق أوروبا، وتسيير دوريات عسكرية في البحر المتوسط.

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