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بايدن يعلن اعتزامه تعيين «امرأة سوداء» عضوة بالمحكمة العليا للمرة الأولى في التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 08:19 مساء
بايدن يعلن اعتزامه تعيين «امرأة سوداء» عضوة بالمحكمة العليا للمرة الأولى في التاريخ
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن، 9 ديسمبر 2021. (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيعيّن، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة «امرأة سوداء» عضوة في المحكمة العليا خلفا للقاضي ستيفن براير الذي قرر التقاعد.

وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض اليوم الخميس، أكد الرئيس الديمقراطي أنه سيفي بوعده الانتخابي بتعيين أول امرأة سوداء في المحكمة العليا.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس»: «لم أتخذ أي قرار باستثناء أن الشخص الذي سأسميه سيكون شخصا يتمتع بمؤهلات وشخصية وخبرة ونزاهة استثنائية (...) وهذا الشخص سيكون أول امرأة سوداء تُعيّن في المحكمة العليا للولايات المتحدة».

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