Atwasat

لافروف يعلق على الرد الأميركي بشأن مطالب موسكو الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 12:27 مساء
لافروف يعلق على الرد الأميركي بشأن مطالب موسكو الأمنية
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، أن الرد الأميركي على مطالب موسكو الأمنية بشأن أوكرانيا لم يتطرق إلى النقطة الرئيسية التي تثير قلقها، لكنه أكد أن المضي قدما «ما زال ممكنًا».

وقال لافروف في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «لم يكن هناك رد إيجابي على المسألة الرئيسية» بشأن طلب موسكو عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، لكن «يوجد رد يعطي أملًا ببدء حوار جدي بشأن مسائل ثانوية».

وفي وقت سابق اليوم، قال الكرملين إن الرد الأميركي على مقترحات موسكو الأمنية لوضع حد للتوتر المرتبط بأوكرانيا «لم يأخذ وجهة نظرها في الاعتبار»، لكنه أكد أن موسكو لن تتسرّع في الرد. وأضاف الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف،: «لا يمكن القول إن وجهة نظرنا أخذت بعين الاعتبار، أو أن (الجانب الأميركي) أظهر استعدادًا لأخذ مخاوفنا في الحسبان»، تابع: «دعونا لا نتسرّع في وضع تقييمات، التحليل يستغرق وقتًا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

المطالب الروسية والرد الأميركي
وتربط روسيا وقف التصعيد في أوكرانيا بمطالبات تضمن خصوصًا عدم توسع حلف شمال الأطلسي «ناتو» ليشمل أوكرانيا. وهذه المطالب اعتبرتها أوروبا غير مقبولة وكذلك الولايات المتحدة، لكن جرى التأكد من أنه يجري أخذ قلق روسيا على محمل الجد وأن هناك رغبة في التفاوض على حلول.

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السفير الأميركي لدى موسكو، جون سالفيان، سلمها رد بلاده على لائحة المطالب الأمنية التي تقدمت بها لحل الأزمة الأوكرانية، وفي مقدمتها انسحاب حلف شمال الأطلسي من أوروبا الشرقية.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن حددت «مسارًا دبلوماسيًّا جادًّا» لحل النزاع بشأن أوكرانيا في رسالتها للحكومة الروسية. وقال بعد تسليم الرسالة إلى موسكو: «نوضح بأن هناك مبادئ جوهرية نحن ملتزمون بالمحافظة عليها والدفاع عنها، تشمل سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وحق الدول في اختيار الترتيبات الأمنية والتحالفات الخاصة بها».

إلى ذلك، أفاد دبلوماسيون وكالة «فرانس برس» بأن حلف شمال الأطلسي سيسلم رده المكتوب على مطالب روسيا بشأن ضمانات أمنية جديدة إلى سفير موسكو لدى بلجيكا خلال ساعات. 

ما مصير المفوضات بشأن أوكرانيا؟
وأمس الأربعاء، قال مبعوث الكرملين الخاص بشأن النزاع الأوكراني، دميتري كوزاك، في ختام جلسة محادثات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة فرنسية-ألمانية أن المباحثات «ليست سهلة»، مشيرًا إلى أن الأطراف الأربعة اتفقت على عقد جولة جديدة في برلين خلال أسبوعين.

وأضاف كوزاك، في أعقاب الاجتماع الرباعي الذي جرى في قصر الإليزيه، أنه «على الرغم من وجود اختلافات في التفسير، يجب أن تستمر الهدنة، ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار» بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. 

والخميس، رحّبت أوكرانيا بخطط روسيا لمواصلة المحادثات مطلع فبراير، معتبرة الأمر «نبأ جيّدا» ومؤشرا على أن موسكو عازمة على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة القائمة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، للصحفيين في كوبنهاغن إن «الأنباء الجيدة هي أن المستشارين اتفقوا على عقد لقاء في برلين في غضون أسبوعين»، مشيرًا إلى أن «هذا يعني أنه للأسبوعين المقبلين على الأقل، يرجّح بأن تبقى روسيا على المسار الدبلوماسي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
بيدق وكومبارس!

بيدق وكومبارس!
تلك النظرة

تلك النظرة
تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»

تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)

التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
6 خلال شهر.. رسائل وراء تجارب كورويا الشمالية الصاروخية
6 خلال شهر.. رسائل وراء تجارب كورويا الشمالية الصاروخية
القضاء الألماني يتهم عالما روسيا بـ«التجسس» على برنامج صاروخي
القضاء الألماني يتهم عالما روسيا بـ«التجسس» على برنامج صاروخي
أوكرانيا ترحب بمواصلة المحادثات مع روسيا
أوكرانيا ترحب بمواصلة المحادثات مع روسيا
واشنطن ترد على مقترحات موسكو الأمنية حول أوكرانيا.. والكرملين يعلق
واشنطن ترد على مقترحات موسكو الأمنية حول أوكرانيا.. والكرملين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
مالي: المجلس العسكري يجدد مطالبته برحيل القوة الدنماركية
مالي: المجلس العسكري يجدد مطالبته برحيل القوة الدنماركية...
ألمانيا تحذر روسيا من عواقب على «نورد ستريم 2» بسبب أوكرانيا
ألمانيا تحذر روسيا من عواقب على «نورد ستريم 2» بسبب أوكرانيا...
لافروف يعلق على الرد الأميركي بشأن مطالب موسكو الأمنية
لافروف يعلق على الرد الأميركي بشأن مطالب موسكو الأمنية...
واشنطن ترد على مقترحات موسكو الأمنية حول أوكرانيا.. والكرملين يعلق
واشنطن ترد على مقترحات موسكو الأمنية حول أوكرانيا.. ......
أوكرانيا ترحب بمواصلة المحادثات مع روسيا
أوكرانيا ترحب بمواصلة المحادثات مع روسيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط