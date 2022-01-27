واشنطن ترد على مقترحات موسكو الأمنية حول أوكرانيا.. والكرملين يعلق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن الرد الأميركي على مقترحاتها الأمنية لوضع حد للتوتر المرتبط بأوكرانيا «لم يأخذ وجهة نظرها في الاعتبار»، لكنها أكدت بأن موسكو لن تتسرّع في الرد.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: «لا يمكن القول إن وجهة نظرنا أخذت بعين الاعتبار، أو أن (الجانب الأميركي) أظهر استعدادًا لأخذ مخاوفنا في الحسبان»، لكنه أضاف: «دعونا لا نتسرّع في وضع تقييمات، التحليل يستغرق وقتًا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتربط روسيا وقف التصعيد في أوكرانيا بمطالبات تضمن خصوصًا عدم توسع حلف شمال الأطلسي «ناتو» ليشمل أوكرانيا. وهذه المطالب اعتبرتها أوروبا غير مقبولة وكذلك الولايات المتحدة، لكن جرى التأكد من أنه يجري أخذ قلق روسيا على محمل الجد وأن هناك رغبة في التفاوض على حلول.

وفي موازاة الجهود الدبلوماسية، صعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الضغط عبر وضع قوات في حالة تأهب تحسبًا لغزو روسي محتمل لأوكرانيا. في حين حذر مسؤول أميركي رفيع من أن بلاده لن تتوانى عن فرض عقوبات قاسية على روسيا، تشمل قيودًا على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية، مطمئنًا حلفاء واشنطن الأوروبيين إلى أن أي استخدام من جانب موسكو لصادراتها من النفط والغاز كـ«سلاح» ستأتي بنتائج عكسية.

وقال المسؤول لصحفيين طالبًا عدم الكشف عن هويته: «نحن على استعداد لفرض عقوبات تحمل تداعيات هائلة»، وأضاف: «ولى زمن الإجراءات التدريجية»، مؤكداً أنه في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا مجددا «فسنبدأ من أعلى سلم التصعيد»، وفق ما نقلت عنه «فرانس برس».

ما مصير المفوضات بشأن أوكرانيا؟

وأمس الأربعاء، قال مبعوث الكرملين الخاص بشأن النزاع الأوكراني، دميتري كوزاك، في ختام جلسة محادثات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة فرنسية-ألمانية أن المباحثات «ليست سهلة»، مشيرًا إلى أن الأطراف الأربعة اتفقت على عقد جولة جديدة في برلين خلال أسبوعين.

وأضاف كوزاك، في أعقاب الاجتماع الرباعي الذي جرى في قصر الإليزيه، أنه «على الرغم من وجود اختلافات في التفسير، يجب أن تستمر الهدنة، ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار» بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

والخميس، رحّبت أوكرانيا بخطط روسيا لمواصلة المحادثات مطلع فبراير، معتبرة الأمر «نبأ جيّدا» ومؤشرا على أن موسكو عازمة على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة القائمة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، للصحفيين في كوبنهاغن إن «الأنباء الجيدة هي أن المستشارين اتفقوا على عقد لقاء في برلين في غضون أسبوعين»، مشيرًا إلى أن «هذا يعني أنه للأسبوعين المقبلين على الأقل، يرجّح بأن تبقى روسيا على المسار الدبلوماسي».