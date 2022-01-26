فرنسا تعلن عن «إشارة جيدة» في محادثات باريس حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الإليزيه، مساء الأربعاء، في ختام جلسة محادثات ماراثونية جرت في باريس بين روسيا وأوكرانيا بوساطة فرنسية-ألمانية أن الوسيطين تلقّيا من الجانب الروسي «إشارة جيدة» حتى وإن كان الاجتماع «صعباً».

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّه «في السياق الحالي للأمور، فقد تلقّينا اليوم إشارة جيّدة في ظلّ ظروف صعبة»، مضيفة «لقد تلقينا إشارة العودة للالتزام التي كنا نسعى إليها».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مبعوث الكرملين الخاص بشأن النزاع الأوكراني دميتري كوزاك أن المباحثات «ليست سهلة»، مشيراً إلى أن الأطراف الأربعة اتفقت على عقد جولة جديدة في برلين خلال أسبوعين.

وأضاف كوزاك، في أعقاب الاجتماع الرباعي الذي جرى في قصر الإليزيه، أنه «على الرغم من وجود اختلافات في التفسير، يجب أن تستمر الهدنة، ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار» بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. بحسب «فرانس برس».