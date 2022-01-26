Atwasat

فرنسا تعلن عن «إشارة جيدة» في محادثات باريس حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 11:55 مساء
فرنسا تعلن عن «إشارة جيدة» في محادثات باريس حول أوكرانيا
زيلينسكي وبوتين وميركل وماكرون متوجهين لقاعة الاجتماع بشأن أوكرانيا (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الإليزيه، مساء الأربعاء، في ختام جلسة محادثات ماراثونية جرت في باريس بين روسيا وأوكرانيا بوساطة فرنسية-ألمانية أن الوسيطين تلقّيا من الجانب الروسي «إشارة جيدة» حتى وإن كان الاجتماع «صعباً».

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّه «في السياق الحالي للأمور، فقد تلقّينا اليوم إشارة جيّدة في ظلّ ظروف صعبة»، مضيفة «لقد تلقينا إشارة العودة للالتزام التي كنا نسعى إليها».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مبعوث الكرملين الخاص بشأن النزاع الأوكراني دميتري كوزاك أن المباحثات «ليست سهلة»، مشيراً إلى أن الأطراف الأربعة اتفقت على عقد جولة جديدة في برلين خلال أسبوعين.

وأضاف كوزاك، في أعقاب الاجتماع الرباعي الذي جرى في قصر الإليزيه، أنه «على الرغم من وجود اختلافات في التفسير، يجب أن تستمر الهدنة، ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار» بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. بحسب «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تأسيسية الدستور» تدعو لعدم التجاوب مع دعوات عقيلة صالح بشأن «لجنة الخبراء»

«تأسيسية الدستور» تدعو لعدم التجاوب مع دعوات عقيلة صالح بشأن «لجنة الخبراء»
«الفراعنة» يتحدون «الأفيال» في الأمم الأفريقية.. ومالي أمام غينيا الاستوائية

«الفراعنة» يتحدون «الأفيال» في الأمم الأفريقية.. ومالي أمام غينيا الاستوائية
«الشيوخ الفرنسي» يصادق على قانون «اعتذار» من الحركيين الجزائريين

«الشيوخ الفرنسي» يصادق على قانون «اعتذار» من الحركيين الجزائريين
ليبيا ضمن 8 منتخبات في البطولة العربية لكرة السلة بالإمارات

ليبيا ضمن 8 منتخبات في البطولة العربية لكرة السلة بالإمارات
نجاح كبير في البرازيل للعرض الأول لوثائقي عن نيمار

نجاح كبير في البرازيل للعرض الأول لوثائقي عن نيمار
21 مليون إصابة بـ«أوميكرون» عالميا خلال أسبوع.. وتحذير أممي من خطورته

21 مليون إصابة بـ«أوميكرون» عالميا خلال أسبوع.. وتحذير أممي من خطورته
تصريحات «دينية» لمغني الراب غيمس تعقد طلبه للجنسية الفرنسية

تصريحات «دينية» لمغني الراب غيمس تعقد طلبه للجنسية الفرنسية
شبح الحرب يحوم فوق أوكرانيا: واشنطن تشهر ترسانتها الاقتصادية وموسكو تناور عسكريا

شبح الحرب يحوم فوق أوكرانيا: واشنطن تشهر ترسانتها الاقتصادية وموسكو تناور عسكريا
المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية

رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية
لبنان يحبط تهريب شحنة «كبتاغون» داخل صناديق شاي في طريقها إلى السعودية

لبنان يحبط تهريب شحنة «كبتاغون» داخل صناديق شاي في طريقها إلى السعودية
كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي

كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي
فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا

فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
رصد أم شرعنة منع نقد الذات الحكومية؟!

رصد أم شرعنة منع نقد الذات الحكومية؟!
الحنين إلى الخلاء

الحنين إلى الخلاء
لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟

لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟
ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية

ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تتسلم الرد الأميركي على لائحة مطالبها الأمنية.. وبلينكن: واشنطن عرضت «مسارا دبلوماسيا جادا»
روسيا تتسلم الرد الأميركي على لائحة مطالبها الأمنية.. وبلينكن: ...
واشنطن تطالب منظمة الصحة بالشفافية المالية لدعم تمويلها
واشنطن تطالب منظمة الصحة بالشفافية المالية لدعم تمويلها
نانسي بيلوسي مرشحة لإعادة انتخابها في «الكونغرس»
نانسي بيلوسي مرشحة لإعادة انتخابها في «الكونغرس»
ستولتنبرغ: الناتو «يمد اليد مجددا» لروسيا لكنه «مستعد للأسوأ»
ستولتنبرغ: الناتو «يمد اليد مجددا» لروسيا لكنه «مستعد للأسوأ»
بايدن «باقٍ على وعده» تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا
بايدن «باقٍ على وعده» تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
فرنسا تعلن عن «إشارة جيدة» في محادثات باريس حول أوكرانيا
فرنسا تعلن عن «إشارة جيدة» في محادثات باريس حول أوكرانيا...
رئيس إسرائيل يزور تركيا مطلع الشهر المقبل
رئيس إسرائيل يزور تركيا مطلع الشهر المقبل...
محادثات باريس حول أوكرانيا «ليست سهلة» وجولة جديدة في برلين
محادثات باريس حول أوكرانيا «ليست سهلة» وجولة جديدة في برلين...
بايدن «باقٍ على وعده» تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا
بايدن «باقٍ على وعده» تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا...
ستولتنبرغ: الناتو «يمد اليد مجددا» لروسيا لكنه «مستعد للأسوأ»
ستولتنبرغ: الناتو «يمد اليد مجددا» لروسيا لكنه «مستعد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط