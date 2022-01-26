رئيس إسرائيل يزور تركيا مطلع الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء الأربعاء، أن نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا مطلع فبراير المقبل، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال إردوغان، خلال مقابلة على شبكة «إن تي في» التلفزيونية الخاصة، إنّ «هذه الزيارة يمكن أن تفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين تركيا وإسرائيل»، مضيفا أنه «على استعداد للقيام بخطوات نحو إسرائيل في المجالات كافة».

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وأمس الثلاثاء، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي أن إسحق هرتسوغ يعتزم زيارة الإمارات الأسبوع المقبل، في خطوة دبلوماسية هي الأحدث منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.