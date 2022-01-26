محادثات باريس حول أوكرانيا «ليست سهلة» وجولة جديدة في برلين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مبعوث الكرملين الخاص بشأن النزاع الأوكراني دميتري كوزاك في ختام جلسة محادثات جرت في باريس الأربعاء بين روسيا وأوكرانيا بوساطة فرنسية-ألمانية أن المباحثات «ليست سهلة»، مشيراً إلى أن الأطراف الأربعة اتفقت على عقد جولة جديدة في برلين خلال أسبوعين.

وأضاف كوزاك، في أعقاب الاجتماع الرباعي الذي جرى في قصر الإليزيه، أنه «على الرغم من وجود اختلافات في التفسير، يجب أن تستمر الهدنة، ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار» بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. بحسب «فرانس برس».