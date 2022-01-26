Atwasat

واشنطن تطالب منظمة الصحة بالشفافية المالية لدعم تمويلها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 09:31 مساء
واشنطن تطالب منظمة الصحة بالشفافية المالية لدعم تمويلها
مقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي، ( أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

طالبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بمزيد الشفافية المالية في منظمة الصحة العالمية قبل تقديم أي تمويل تطلبه الهيئة الأممية لتعزيز دورها في مكافحة «كوفيد».

وتطالب منظمة الصحة وعديد الدول المنضوية فيها بإصلاحات مالية كبيرة، نظرًا لحاجتها لتمويل أكثر مرونة، ويمكن الوثوق به للتعامل مع التحديات القائمة، وفق «فرانس برس».

تطبيق إطلاحات إدارية وزيادة الشفافية المالية
وبينما أقرت الولايات المتحدة، التي تعد من بين أبرز الجهات المانحة للمنظمة، بوجود حاجة لضمان تمويل أكثر استدامة للمنظمة، إلا أنها اشترطت، الثلاثاء، تطبيق إطلاحات إدارية وزيادة الشفافية المالية.

وأفادت السكرتيرة المساعدة للشؤون الدولية في وزارة الصحة الأميركية، لويس بيس، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بأن «الولايات المتحدة تسعى لفهم آليات التمويل الحالية بشكل أفضل وأوجه الكفاءة وصناعة القرارات قبل التفكير في زيادة المساهمات المقررة».

-  «الصحة العالمية»: نهاية «محتملة» لوباء كوفيد-19 في أوروبا بعد «أوميكرون»
-  تيدروس مرشح وحيد لولاية جديدة على رأس منظمة الصحة العالمية

وتغطي المساهمات المقررة، أو رسوم العضوية، التي تدفعها الدول الـ194 الأعضاء في المنظمة وتحتسب على أساس ثرائها وعدد سكانها، نسبة تتضاءل شيئًا فشيئًا من الميزانية. وفي ثمانينات القرن الماضي، شكلت نحو 80 في المئة من ميزانية منظمة الصحة العالمية، إلا أنها لا تغطي إلا 16% في الوقت الحالي.

إصلاح الحوكمة وتحسين الشفافية
وترك ذلك المنظمة المسؤولة عن تنسيق الاستجابة العالمية للوباء وغير ذلك من حالات الطوارئ الصحية تحت رحمة المساهمات الطوعية من الدول وجهات مانحة أخرى.

وقال مدير عام الوكالة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، للمجلس التنفيذي إن «النموذج الحالي لتمويل منظمة الصحة العالمية غير مستدام». 

وقاد تيدروس، الذي تم ترشيحه، الثلاثاء، لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، الدعوات إلى زيادة حصة ميزانية المنظمة تدريجيًّا، التي بلغت ما يقرب من ستة مليارات دولار للفترة 2020-2021، التي تغطيها المساهمات المقررة.  ويؤكد الخبراء أن مثل هذه المساهمات يجب أن تمثل 50% على الأقل من الميزانية بحلول 2028-2029.

وشدد تيدروس على دعمه لإصلاح الحوكمة وتحسين الشفافية، لكنه قال إن ذلك يمكن أن يحدث بالتوازي مع إصلاح تمويل المنظمة.   وأضاف: «إذا تم اعتباره شرطًا مسبقًا، فإننا سندخل في حلقة مفرغة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الفراعنة» يتحدون «الأفيال» في الأمم الأفريقية.. ومالي أمام غينيا الاستوائية

«الفراعنة» يتحدون «الأفيال» في الأمم الأفريقية.. ومالي أمام غينيا الاستوائية
«الشيوخ الفرنسي» يصادق على قانون «اعتذار» من الحركيين الجزائريين

«الشيوخ الفرنسي» يصادق على قانون «اعتذار» من الحركيين الجزائريين
ليبيا ضمن 8 منتخبات في البطولة العربية لكرة السلة بالإمارات

ليبيا ضمن 8 منتخبات في البطولة العربية لكرة السلة بالإمارات
نجاح كبير في البرازيل للعرض الأول لوثائقي عن نيمار

نجاح كبير في البرازيل للعرض الأول لوثائقي عن نيمار
21 مليون إصابة بـ«أوميكرون» عالميا خلال أسبوع.. وتحذير أممي من خطورته

21 مليون إصابة بـ«أوميكرون» عالميا خلال أسبوع.. وتحذير أممي من خطورته
تصريحات «دينية» لمغني الراب غيمس تعقد طلبه للجنسية الفرنسية

تصريحات «دينية» لمغني الراب غيمس تعقد طلبه للجنسية الفرنسية
شبح الحرب يحوم فوق أوكرانيا: واشنطن تشهر ترسانتها الاقتصادية وموسكو تناور عسكريا

شبح الحرب يحوم فوق أوكرانيا: واشنطن تشهر ترسانتها الاقتصادية وموسكو تناور عسكريا
المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية

رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية
لبنان يحبط تهريب شحنة «كبتاغون» داخل صناديق شاي في طريقها إلى السعودية

لبنان يحبط تهريب شحنة «كبتاغون» داخل صناديق شاي في طريقها إلى السعودية
كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي

كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي
فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا

فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
رصد أم شرعنة منع نقد الذات الحكومية؟!

رصد أم شرعنة منع نقد الذات الحكومية؟!
الحنين إلى الخلاء

الحنين إلى الخلاء
لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟

لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟
ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية

ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية
الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية

الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن: «كل مؤشر» يدل على أن بوتين يخطط للتحرك ضد أوكرانيا بحلول منتصف فبراير
واشنطن: «كل مؤشر» يدل على أن بوتين يخطط للتحرك ضد أوكرانيا بحلول ...
حزب كابوري: رئيس بوركينا فاسو المخلوع قيد الاعتقال لكنه بصحة جيدة
حزب كابوري: رئيس بوركينا فاسو المخلوع قيد الاعتقال لكنه بصحة جيدة
السفارة الأميركية في أوكرانيا تحض رعاياها على «التفكير في المغادرة الآن»
السفارة الأميركية في أوكرانيا تحض رعاياها على «التفكير في ...
تشيكيا تزود أوكرانيا بـ4000 قذيفة مدفعية
تشيكيا تزود أوكرانيا بـ4000 قذيفة مدفعية
«الصليب الأحمر» يسلم أول شحنة من المعدات الطبية لتيغراي منذ سبتمبر
«الصليب الأحمر» يسلم أول شحنة من المعدات الطبية لتيغراي منذ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
واشنطن تطالب منظمة الصحة بالشفافية المالية لدعم تمويلها
واشنطن تطالب منظمة الصحة بالشفافية المالية لدعم تمويلها...
روسيا تتسلم الرد الأميركي على لائحة مطالبها الأمنية.. وبلينكن: واشنطن عرضت «مسارا دبلوماسيا جادا»
روسيا تتسلم الرد الأميركي على لائحة مطالبها الأمنية.. ......
السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان مواصلة العمل للتصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات التقسيم بين دول المنطقة
السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان مواصلة العمل للتصدي للتدخلات ......
«الصليب الأحمر» يسلم أول شحنة من المعدات الطبية لتيغراي منذ سبتمبر
«الصليب الأحمر» يسلم أول شحنة من المعدات الطبية لتيغراي منذ ......
تشيكيا تزود أوكرانيا بـ4000 قذيفة مدفعية
تشيكيا تزود أوكرانيا بـ4000 قذيفة مدفعية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط