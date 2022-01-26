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روسيا تتسلم الرد الأميركي على لائحة مطالبها الأمنية.. وبلينكن: واشنطن عرضت «مسارا دبلوماسيا جادا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 08:48 مساء
روسيا تتسلم الرد الأميركي على لائحة مطالبها الأمنية.. وبلينكن: واشنطن عرضت «مسارا دبلوماسيا جادا»
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء الأربعاء، أن السفير الأميركي لدى موسكو، جون سالفيان، سلمها رد بلاده على لائحة المطالب الأمنية التي تقدمت بها لحل الأزمة الأوكرانية، وفي مقدمتها انسحاب حلف شمال الأطلسي من أوروبا الشرقية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو في بيان، إن السفير ساليفان «سلم الرد الخطي للإدارة الأميركية على مشروع معاهدة ثنائية حول الضمانات الأمنية، التي سبق للطرف الروسي أن قدمها»، وفق «فرانس برس».

حل النزاع بشأن أوكرانيا 
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن حددت «مسارًا دبلوماسيًّا جادًّا» لحل النزاع بشأن أوكرانيا في رسالتها للحكومة الروسية.

وقال بعدما تم تسليم الرسالة إلى موسكو: «نوضح بأن هناك مبادئ جوهرية نحن ملتزمون بالمحافظة عليها والدفاع عنها، تشمل سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وحق الدول في اختيار الترتيبات الأمنية والتحالفات الخاصة بها».
وأفاد دبلوماسيون  بأن حلف شمال الأطلسي سيسلم رده المكتوب على مطالب روسيا بشأن ضمانات أمنية جديدة إلى سفير موسكو لدى بلجيكا الأربعاء.

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ولم يؤكد مسؤولو الحلف بعد ما إذا كانت عملية التسليم قد تمت أم لا، لكن من المقرر أن يعقد أمينه العام ينس ستولتنبرغ مؤتمرًا صحفيًّا عند الساعة 18.00 ت غ.

«التفكير في المغادرة الآن»
حضَّت السفارة الأميركية في أوكرانيا، الأربعاء، رعاياها في البلد السوفياتي السابق على «التفكير في المغادرة الآن» في ظل ازدياد المخاوف من غزو روسي محتمل.

وقالت في بيان «تحضّ السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين في أوكرانيا على التفكير في المغادرة الآن على متن وسائل النقل المتاحة سواء التجارية أو الخاصة»، محذّرة من أن الوضع «قد يتدهور دون سابق إنذار يذكر».

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لاستخدام القوة ضد أوكرانيا بحلول منتصف فبراير رغم الضغوط الرامية لمنع ذلك.

وقالت شيرمان خلال منتدى «لا فكرة لديَّ بشأن إن كان اتّخذ القرار النهائي، لكننا بالتأكيد نرى أن كل مؤشر يدل على أنه سيستخدم القوة العسكرية في وقت ما، ربما (بين) الآن ومنتصف فبراير»، وفق «فرانس برس».

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