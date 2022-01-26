تشيكيا تزود أوكرانيا بـ4000 قذيفة مدفعية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع التشيكية، الأربعاء، أنها ستقدم لأوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة هبة عسكرية قوامها 4000 قذيفة مدفعية، في خطوة تأتي في وقت تواجه فيه كييف خطر التعرض لغزو روسي.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التشيكية، ياكوب فاينور، إن «الحكومة أقرت اليوم الهبة البالغة قيمتها 36.6 مليون كراون تشيكيًّا (1.5 مليون يورو، 1.7 مليون دولار)»، وفق «فرانس برس».

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لاستخدام القوة ضد أوكرانيا بحلول منتصف فبراير رغم الضغوط الرامية لمنع ذلك.

وقالت شيرمان خلال منتدى «لا فكرة لديَّ بشأن إن كان اتّخذ القرار النهائي، لكننا بالتأكيد نرى أن كل مؤشر يدل على أنه سيستخدم القوة العسكرية في وقت ما، ربما (بين) الآن ومنتصف فبراير»، وفق «فرانس برس».

عدد القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية «غير كافٍ»

وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا قال الأربعاء، إن عدد القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية لا يزال «غير كافٍ» لشن هجوم واسع النطاق على بلاده.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كوليبا قوله في مؤتمر صحفي إن هذا العدد «كبير، ويمثل تهديدًا لأوكرانيا» لكنه حتى الساعة «غير كافٍ» لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا على طول الحدود الأوكرانية.

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وحشدت روسيا 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، وأفادت وكالات أنباء روسية بأن القوات المسلحة الروسية أطلقت سلسلة جديدة من المناورات بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها، مع تدريبات تشمل ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.