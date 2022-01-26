السفارة الأميركية في أوكرانيا تحض رعاياها على «التفكير في المغادرة الآن»

القاهرة - بوابة الوسط

حضَّت السفارة الأميركية في أوكرانيا، الأربعاء، رعاياها في البلد السوفياتي السابق على «التفكير في المغادرة الآن» في ظل ازدياد المخاوف من غزو روسي محتمل.

وقالت في بيان «تحضّ السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين في أوكرانيا على التفكير في المغادرة الآن على متن وسائل النقل المتاحة سواء التجارية أو الخاصة»، محذّرة من أن الوضع «قد يتدهور دون سابق إنذار يذكر»، وفق «فرانس برس».

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لاستخدام القوة ضد أوكرانيا بحلول منتصف فبراير رغم الضغوط الرامية لمنع ذلك.

وقالت شيرمان خلال منتدى «لا فكرة لديَّ بشأن إن كان اتّخذ القرار النهائي، لكننا بالتأكيد نرى أن كل مؤشر يدل على أنه سيستخدم القوة العسكرية في وقت ما، ربما (بين) الآن ومنتصف فبراير»، وفق «فرانس برس».

عدد القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية «غير كافٍ»

وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا قال الأربعاء، إن عدد القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية لا يزال «غير كافٍ» لشن هجوم واسع النطاق على بلاده.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كوليبا قوله في مؤتمر صحفي إن هذا العدد «كبير، ويمثل تهديدًا لأوكرانيا» لكنه حتى الساعة «غير كافٍ» لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا على طول الحدود الأوكرانية.

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وحشدت روسيا 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، وأفادت وكالات أنباء روسية بأن القوات المسلحة الروسية أطلقت سلسلة جديدة من المناورات بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها، مع تدريبات تشمل ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.