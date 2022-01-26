بعد توقف يومين.. استئناف تدريجي لحركة الملاحة بمطار اسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

تُستأنف حركة الملاحة تدريجيًا، الأربعاء، في مطار اسطنبول الدولي، وهو الأكثر ارتيادًا في أوروبا العام 2021، بعد توقفها ليومين؛ بسبب عاصفة ثلجية استثنائية في شرق البحر المتوسط.

وتمكنت طائرات أولى من الهبوط والإقلاع، الثلاثاء، لكن لا تزال الحركة محدودة جدًا مع فتح مدرج واحد من أصل ثلاثة. وأعلنت الخطوط الجوية التركية، وهي أبرز شركة طيران وطنية على «تويتر» أن الرحلات تعود تدريجيًا إلى طبيعتها في مطار اسطنبول، وفق وكالة «فرانس برس».

وأثارت إدارة الأزمة في هذا المطار العصري جدًا الذي افتُتح في 2019، وأُغلق للمرة الأولى أمام حركة الطيران، انتقادات شديدة في الأيام الأخيرة، مع مئات الركاب العالقين في حرمه بعد أن تعذّر عليهم السفر أو العودة إلى المدينة إذ إن الطرق كانت مغلقة بسبب الثلوج.

وأُرغم معظم المسافرين على النوم على الأرضية الباردة، ونددوا بغياب المعلومات والدعم اللوجستي من جانب سلطات المطار والخطوط التركية، وفق ما أفاد مصوّر وكالة «فرانس برس». وعبّر آخرون على «تويتر» عن قلقهم إزاء انتهاء صلاحية فحوص «كوفيد» التي أجروها قبل انطلاقهم في رحلات كانت مقررة الإثنين أو الثلاثاء.

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أمّا مطار «صبيحة كوكجن» الواقع على الجانب الآسيوي من اسطنبول، فهو يعمل بشكل طبيعي رغم بعض التأخير.

وتساقطت الثلوج، السبت، على القسم الأكبر من اسطنبول، وازدادت كثافتها ضعفَين الأحد ثمّ ليل الإثنين- الثلاثاء. وعُلّقت حركة السير، الثلاثاء، حول المدينة التي تعدّ 16 مليون نسمة، بناء على قرار محافظة اسطنبول. وأُعلن، الأربعاء، يوم عطلة في الإدارات الرسمية فيما ستبقى الجامعات مغلقة حتى 31 يناير الحالي.

وتحط وتقلع نحو ألف طائرة يوميًا في مطار «اسطنبول هافاليماني» الواقع في الجانب الأوروبي على بعد أربعين كيلومترًا شمال غرب وسط المدينة، بالقرب من البحر الأسود. العام 2021، استقبل هذا المطار37 مليون راكب، حسب وزارة النقل التركية، ما جعل منه المطار الأوّل أوروبيًا، وهو يؤمن خصوصًا رحلات إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.