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أوكرانيا: روسيا ليس لديها بعد قوات كافية لشن هجوم واسع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 12:57 مساء
أوكرانيا: روسيا ليس لديها بعد قوات كافية لشن هجوم واسع
قوات من الجيش الروسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الأربعاء، إن عدد القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية لا يزال «غير كافٍ» لشن هجوم واسع النطاق على بلاده.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كوليبا قوله في مؤتمر صحفي إن هذا العدد «كبير، يمثل تهديدًا لأوكرانيا» لكنه حتى الساعة «غير كافٍ» لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا على طول الحدود الأوكرانية.

وحشدت روسيا 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، وأفادت وكالات أنباء روسية بأن القوات المسلحة الروسية أطلقت سلسلة جديدة من المناورات بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها، مع تدريبات تشمل ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.

ويأتي ذلك ضمن مناورات أعلنت عنها روسيا في جنوب البلاد وفي شبه جزيرة القرم، معربة عن قلقها من وضع الولايات المتحدة آلاف العسكريين في حالة تأهب. وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: «نراقب بقلق كبير هذه التحركات الأميركية»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتسبب من خلال ذلك «بتصعيد التوتر» كما فعلت بقرارها سحب عائلات الدبلوماسيين الأميركيين من أوكرانيا؛ بسبب ما اعتبرته خطرًا وشيكًا يتمثل باجتياح روسي مرتقب لأوكرانيا الموالية للغرب.

وأكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن خطر الغزو الروسي لأوكرانيا «لا يزال وشيكًا»، وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيًا إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، محذرًا من أن هذه الخطوة تترتب عليها «نتائج هائلة» حتى أنها قد «تغير العالم».

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