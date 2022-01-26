21 مليون إصابة بـ«أوميكرون» عالميا خلال أسبوع.. وتحذير أممي من خطورته

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الأسبوعية إن مستوى الخطر المرتبط بالمتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» لا يزال مرتفعًا، إذ سُجل عدد إصابات قياسي جديد الأسبوع الماضي، وحذرت من أنه «بناءً على المعطيات المتوفرة حاليًا، لا يزال الخطر العام المرتبط بأوميكرون مرتفعًا».

وقالت المنظمة إن «أكثر من 21 مليون إصابة جديدة سُجلت (في الأيام السبعة الماضية)، ما يمثل أكبر عدد إصابات مسجل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء»، وأشارت إلى أن عدد الإصابات ارتفع بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي، مقابل 20% الأسبوع السابق. وأضافت أن معدل العدوى العام يرتفع «بشكل بطيء»، وتحدثت أيضًا عن أربعين ألف وفاة جديدة، وهو عدد مستقر مقارنة بالأسبوع الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

- «الصحة العالمية»: نهاية «محتملة» لوباء كوفيد-19 في أوروبا بعد «أوميكرون»

- الصحة العالمية تطالب بالبحث عن لقاحات جديدة تحمي من انتقال عدوى «كورونا»

- « الصحة العالمية» محذرة: «أوميكرون يبقى فيروسا خطرا» لغير المطعمين

لا يزال المتحور «أوميكرون» الأكثر انتشارًا في العالم. وأوضحت المنظمة أن معدل انتشار المتحور «دلتا» «يواصل الانخفاض»، فيما تتفشى المتحورات «ألفا» و«بيتا» و«غاما» «بشكل ضئيل جدًا».

وأضافت المنظمة أن «الدول التي شهدت ارتفاعًا في عدد إصابات أوميكرون في نوفمبر وديسمبر 2021، تسجل أو بدأت تسجل تراجعًا في عدد الإصابات» حاليًا.

ويمثل «أوميكرون» 89.1% من العينات المأخوذة في الأيام الثلاثين الماضية. وتُظهر بيانات محملة من قاعدة بيانات «جي آي إس إيد» أيضًا أن «دلتا» التي كانت مهيمنة في السابق، لم تعد تمثل أكثر من 10.7% من الإصابات.