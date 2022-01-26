شبح الحرب يحوم فوق أوكرانيا: واشنطن تشهر ترسانتها الاقتصادية وموسكو تناور عسكريا

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت واشنطن، موسكو من فرض عقوبات قاسية عليها تشمل إجراءات تستهدف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيًا إذا ما اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا، في حين قرعت روسيا طبول الحرب بإطلاقها مناورات عسكرية على أبواب جارتها الغربية، وفق تقرير نشرته، الأربعاء، وكالة «فرانس برس».

وبدا أن منسوب التوتر في هذه الأزمة آخذ في التصاعد، مع تأكيد البيت الأبيض أن خطر الغزو الروسي لأوكرانيا «لا يزال وشيكًا»، وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، محذرًا من أن هذه الخطوة تترتب عليها «نتائج هائلة» حتى أنها قد «تغير العالم».

وحذر مسؤول أميركي رفيع من أن بلاده لن تتوانى عن فرض عقوبات قاسية على روسيا، تشمل قيودًا على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية، مطمئنًا حلفاء واشنطن الأوروبيين إلى أن أي استخدام من جانب موسكو لصادراتها من النفط والغاز كـ«سلاح» ستأتي بنتائج عكسية.

وقال المسؤول لصحفيين طالبًا عدم الكشف عن هويته: «نحن على استعداد لفرض عقوبات تحمل تداعيات هائلة»، وأضاف: «ولى زمن الإجراءات التدريجية»، مؤكداً أنه في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا مجددا «فسنبدأ من أعلى سلم التصعيد».

«الطاقة سلاحا» بين موسكو والغرب

وتطرق المسؤول الأميركي إلى المخاوف السائدة في أوروبا من أن ترد روسيا على أي عقوبات عبر تقليص صادراتها من الطاقة إلى القارة العجوز التي تعتمد عليها بشدة، بالقول إن موسكو ستؤذي نفسها أيضًا في حال أقدمت على خطوة من هذا القبيل، ولفت إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يبحثون في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة للطاقة للتخفيف من تداعيات أي نزاع، في وقت تعاني فيه أوروبا في الأساس من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشتاء.

وشدد المسؤول الأميركي على أن حزمة العقوبات الاقتصادية التي تعدها واشنطن للرد على أي غزو روسي لأوكرانيا ستشمل قيودًا غير مسبوقة على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية، وقال: «نتحدث عن تكنولوجيا متقدمة نصممها وننتجها»، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتكنولوجيا صناعة الطيران وهو ما «سيضرب بشدة طموحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع».

وأردف: «هذه قطاعات دافع عنها بوتين نفسه على اعتبارها طريق روسيا للمضي قدمًا في تنويع اقتصادها ليتجاوز النفط والغاز (...) في العديد من الحالات، إذا كانت روسيا ترغب بتطوير هذه القطاعات، فهي تحتاج إلى استيراد التكنولوجيا والمنتجات التي لا ننتجها إلا نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا».

وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن بايدن سيلتقي أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في واشنطن في 31 يناير. وجاء في بيان للناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن اللقاء سيتناول الأمن في منطقة الشرق الأوسط و«تأمين استقرار الإمدادات العالمية للطاقة».

مناورات عسكرية روسية ورد من «ناتو»

أتى الكشف عن هذه الترسانة من العقوبات الاقتصادية في وقت أطلقت فيه روسيا مناورات عسكرية في جنوب البلاد وفي شبه جزيرة القرم، معربة عن قلقها من وضع الولايات المتحدة آلاف العسكريين في حالة تأهب.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: «نراقب بقلق كبير هذه التحركات الأميركية»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتسبب من خلال ذلك «بتصعيد التوتر» كما فعلت بقرارها سحب عائلات الدبلوماسيين الأميركيين من أوكرانيا؛ بسبب ما اعتبرته خطرًا وشيكًا يتمثل باجتياح روسي مرتقب لأوكرانيا الموالية للغرب.

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وبعدما حذت بريطانيا حذو الولايات المتحدة، الإثنين، بقرارها سحب جزء من موظفي سفارتها في كييف وعائلاتهم، اتخذت كندا، الثلاثاء، الإجراء نفسه. وأعلن «بنتاغون»، الإثنين، أن قوة عديدها 8500 عسكري أميركي وضعت في «حالة تأهب قصوى» تحسبًا لاحتمال نشرها لتعزيز أي تفعيل لقوة التدخل التابعة لحلف شمال الأطلسي ردًا على الأزمة الأوكرانية.

وحشدت روسيا 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، وأفادت وكالات أنباء روسية بأن القوات المسلحة الروسية أطلقت سلسلة جديدة من المناورات بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها، مع تدريبات تشمل ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.

من جهته، أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» أن دوله تعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهب وأنها أرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضد الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، فيما تعتبر روسيا من جهتها أن قوات الحلف في جوارها تشكل تهديدًا وجوديًا.

وحذرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بيلاروسيا من رد انتقامي في حال ساعدت حليفتها روسيا على غزو أوكرانيا. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برياس: «لقد أوضحنا لبيلاروسيا أنها في حال سمحت باستخدام أراضيها في هجوم ضد أوكرانيا ستواجه ردًا سريعًا وحاسمًا من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا».

مطالب روسيا لخفض التصعيد

وتنفي روسيا أي مخطط لشن هجوم على جارتها لكنها تربط وقف التصعيد بمعاهدات تضمن خصوصًا عدم توسع حلف شمال الاطلسي ليشمل أوكرانيا.

وهذه المطالب اعتبرتها أوروبا غير مقبولة وكذلك الولايات المتحدة، لكن جرى التأكد من أنه يجري أخذ قلق روسيا على محمل الجد وأن هناك رغبة في التفاوض على حلول.

وبعد جولة محادثات، يفترض أن تسلم واشنطن هذا الأسبوع ردًا خطيًا على المطالب الروسية. لكن في موازاة ذلك صعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الضغط عبر وضع قوات في حالة تأهب. وهذا التشدد يبدو أنه باغت بعض القادة الأوروبيين الحريصين على عدم استفزاز الكرملين، وفق «فرانس برس».

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يريد أن يقترح «طريقًا لوقف التصعيد» على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «في الأيام المقبلة»، وأضاف أنه سيتحدث مع بوتين الجمعة، لكنه تابع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس إنه «إذا حصل هجوم، سيكون هناك رد، والثمن (الذي ستدفعه روسيا) سيكون باهظًا جدًا». وتستقبل باريس أيضًا، الأربعاء، اجتماعًا لمستشارين رفيعي المستوى مع ألمانيا وروسيا وأوكرانيا في محاولة لإعادة إحياء الحوار الذي يعود إلى العام 2015 وبات مجمدا اليوم.