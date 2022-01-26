محاكمة جندية إيرلندية سابقة انضمت إلى «داعش» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جندية سابقة في الجيش الإيرلندي ملاحقة لانضمامها إلى تنظيم «داعش» في سورية، إنها كانت تريد العيش حسب الشريعة و«الموت شهيدة»، كما ورد في محضر الاتهام الذي تلي خلال محاكمتها التي بدأت الثلاثاء في دبلن.

ودفعت ليزا سميث (39 عاما) أمام المحكمة الجنائية الخاصة، ببراءتها من تهمتي الالتحاق بالتنظيم بين العامين 2015 و2019 وتمويل منظمة غير قانونية، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد الإدعاء الذي يمثله شون جيلين أنها سافرت إلى سوريا في أكتوبر العام 2015 عبر تركيا «تلبية لدعوة» زعيم التنظيم حينذاك أبو بكر البغدادي، وعرّفت عن نفسها بذلك على أنها عضو في هذا التنظيم.

وقال جيلين إن سميث التي خدمت في الجيش الأيرلندي لعشر سنوات، انسحبت منه في العام 2011، معتبرة أنه لا يتوافق مع الدين الإسلامي الذي اعتنقته. وقد تذرعت خصوصا برفض السماح لها بارتداء الحجاب.

وفي سورية، عاشت خصوصا في الرقة ثم في الباغوز متنقلة تبعا لهزائم التنظيم في الأراضي. وتزوجت سميث المطلقة، من رجل مسؤول عن القيام بدوريات على طول الحدود العراقية، حسب الإدعاء.

واعتقلت ليزا سميث مطلع ديسمبر العام 2019 في مطار دبلن بعد ترحيلها من تركيا مع ابنتها البالغة من العمر عامين آنذاك. وقالت صديقة سابقة للمدعى عليها للمحكمة إن الأخيرة عاشت طفولة صعبة مع أب عنيف ومدمن على الكحول، وبحثت عن «شعور بالانتماء» في الإسلام.