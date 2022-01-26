سيلتقي أمير قطر في واشنطن.. بايدن يبحث تأمين إمدادات الغاز لمواجهة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في واشنطن في 31 يناير.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي أن اللقاء سيتطرق خصوصا إلى «تأمين استقرار الإمدادات العالمية للطاقة»، في توقيت تبحث فيه الولايات المتحدة ودول أوروبية عن بدائل إذا ما انقطعت إمدادات الغاز الروسي في حال هاجمت موسكو أوكرانيا.

وتمتلك قطر احتياطيات هائلة من الغاز، وتعد من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال.

- بايدن مستعد لفرض عقوبات على بوتين شخصيا

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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصياً إذا شنّت القوات الروسية هجوماً على أوكرانيا.

لكن جو بايدن أكد عدم وجود نية لإرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا، بعد 24 ساعة من قول بلاده إن اجتياحًا روسيًا لأوكرانيا قد يحصل في «أي وقت».