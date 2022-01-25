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واشنطن تحذر بيلاروس من مساعدة موسكو على غزو أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 11:40 مساء
واشنطن تحذر بيلاروس من مساعدة موسكو على غزو أوكرانيا
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذّرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بيلاروس من ردٍ انتقامي، في حال ساعدت حليفتها روسيا على غزو أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برياس: «لقد أوضحنا لبيلاروس أنها في حال سمحت باستخدام أراضيها في هجوم ضد أوكرانيا ستواجه ردًا سريعًا وحاسمًا من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

- بايدن مستعد لفرض عقوبات على بوتين شخصيا

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصياً إذا شنّت القوات الروسية هجوماً على أوكرانيا.

لكن جو بايدن أكد عدم وجود نية لإرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا، بعد 24 ساعة من قول بلاده إن اجتياحًا روسيًا لأوكرانيا قد يحصل في «أي وقت».

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