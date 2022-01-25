السجن 8 سنوات لفرنسي أدين بالتجسس في إيران.. وباريس تدين الحكم «غير المقبول»

القاهرة - بوابة الوسط

حكمت محكمة ثورية إيرانية على الفرنسي بنجامان بريير، الموقوف في الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من عام ونصف العام، بالسجن لمدة ثماني سنوات بعدما أدانته بتهمة «التجسس»، بحسب ما أعلن الثلاثاء محاميه الذي وصف المحاكمة بـ«المهزلة».

وقال المحامي فيليب فالان، في بيان، إن موكله البالغ من العمر 36 عامًا صدر بحقه أيضًا حُكم ثانٍ بالسجن لمدة ثمانية أشهر إضافية بعدما أُدين بتهمة ثانية هي «الدعاية» ضد النظام الإيراني، وفق «فرانس برس».

من جانبها أعربت فرنسا، الثلاثاء، عن إدانتها للحكم «غير المقبول» الذي أصدرته محكمة إيرانية بحق الفرنسي بنجامان بريير، وقضت بموجبه بسجنه ثماني سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانته بتهمتي «التجسس» و«الدعاية» ضد النظام.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «هذه الإدانة، التي ما من شيء يمكن أن يبررها، غير مقبولة»، مشيرة إلى أن بريير قرر استئناف الحكم الصادر بحقه.

وبريير، الذي لطالما أكد أنه كان في إيران بغرض السياحة، أوقف في مايو 2020 لالتقاطه بواسطة طائرة دون طيار «صورًا لمناطق محظورة» في حديقة طبيعية في الجمهورية الإسلامية. والشاب الفرنسي موقوف في سجن «فاليك آباد»، في مشهد (شمال شرق)، وينفذ منذ نهاية ديسمبر إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقاله.

أمام قضاة محكمة الثورة

ومثُل المتهم، الخميس الماضي، أمام محكمة في مشهد. وقال المحامي، فالان، إن موكله «لم يستفد، بتاتًا، من أي شكل من أشكال المحاكمة العادلة أمام قضاة محايدين. وللتذكير، فهو لم يستفد من أي حق في الدفاع عن نفسه، ومن أي اطلاع على عناصر الاتهام، وليست هناك أي إمكانية للتحضير لدفاعه وتقديمه أمام قضاة محكمة الثورة».

- طهران تلقي القبض على 5 إيرانيين بتهمة التجسس لحساب إسرائيل وبريطانيا وألمانيا

- طهران تطلق «جاسوسة» أسترالية-بريطانية مقابل ثلاثة إيرانيين

وإذ عبر المحامي عن قلقه إثر الوضع الصحي لموكله، أوضح أن «أسرة بنجامان بريير تناشد السلطات الفرنسية اليوم اتخاذ إجراءات فورية للسماح بإعادته إلى وطنه». بدورها قالت بلاندين بريير، شقيقة الشاب الفرنسي، إن شقيقها «رهينة سياسية».

توجيه رسالة إلى الحكومة الفرنسية

وأضافت: «من الواضح أن هذه محاكمة سياسية تستفيد منها إيران لتوجيه رسالة إلى الحكومة الفرنسية»، مبدية أسفها «لأننا نشعر وكأننا بيادق في لعبة دبلوماسية».

وتخوض إيران والدول الكبرى مفاوضات شاقة في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أُبرم في 2015 لمنع طهران من الحصول على أسلحة ذرية، وانسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018. وتحتجز إيران حاليًا أكثر من عشرة أشخاص يحملون جوازات سفر غربية، معظمهم مزدوجو الجنسية.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية التي لا تعترف بازدواجية الجنسية أن هؤلاء خضعوا لإجراءات قضائية عادلة، لكن منظمات حقوقية دولية تتهم طهران باستخدام هؤلاء الموقوفين أوراق ضغط في مفاوضاتها مع الغرب.