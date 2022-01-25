الكاميرون: 8 قتلى و50 جريحا في تدافع أمام ملعب لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وجرح العشرات في تدافع أمام ملعب لكرة القدم في الكاميرون التي تستضيف كأس الأمم الأفريقية، على ما قال مسؤولون الثلاثاء، وأمر الرئيس الكاميروني، بول بيا، بفتح تحقيق في المأساة التي وقعت الإثنين عندما حاول حشد من المشجعين دخول ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي لمشاهدة المباراة بين منتخبي الكاميرون وجزر القمر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ورغم خفض سعة الملعب الذي يتسع لستين ألف مشاهد بسبب إجراءات كورونا، فإن الطاقة الاستيعابية ترفع من ستين الى ثمانين في المئة عندما يلعب أسود الكاميرون على أرضهم.

تقرير أولي صادر عن وزارة الصحة

وأفاد تقرير أولي صادر عن وزارة الصحة الكاميرونية حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه «سجلت ثماني وفيات لامرأتين وأربعة رجال، جميعهم في الثلاثينيات من العمر، إضافة إلى طفل وجثة أخذها أفراد من العائلة»، وأضافت الوزارة أن الجرحى نقلوا: «فورا بواسطة سيارات الإسعاف الى المستشفيات، لكن ازدحام السير أبطأ عملية النقل».

وقال وزير الاتصالات رينيه إيمانويل سادي إن 38 شخصا أصيبوا في التدافع من بينهم سبعة إصاباتهم خطيرة، بحسب بيان، وأشارت وزارة الصحة في وقت سابق إلى أن حوالي 50 شخصا أصيبوا في التدافع بينهم شخصان جراحهما متعددة واثنان آخران إصابتهما خطيرة في الرأس.

وورد أيضا أن رضيعا تعرض للدهس من الحشود، وفق الوزارة، لكنه «انتشل على الفور ونقل إلى مستشفى ياوندي العام» وهو في حال «مستقرة طبيا»، وأوضح وزير الاتصالات أن الرئيس بيا «أمر بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي».

وقال الناطق باسم اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية أبيل مبينغي لوكالة «فرانس برس»، لقد «حصل تدافع كما يمكن أن يحدث عندما يكون هناك ازدحام. نحن بانتظار الحصول على معلومات موثوقة حول عدد الضحايا في هذا الحادث المأساوي».

وأعلن الاتحاد الأفريقي الذي ينظم المسابقة القارية في بيان إنه «يحقق في الواقعة ويحاول الحصول على تفاصيل أكثر حول ما حدث».

ونشر وزير الصحة الكاميروني ماناودا مالاشي صورا له على «تويتر» وهو يزور مستشفى يعالج المصابين في الحادث، وكتب: «نقوم بما يلزم لتأمين عناية طبية مجانية لهم إضافة الى الدعم الأفضل»، وسيعقد الاتحاد «اجتماع أزمة» مع اللجنة المنظمة صباح الثلاثاء، مخصصا حصرا للمسائل الأمنية في الملاعب.

وقال سادي إن الحكومة «تناشد الكاميرونيين مجددا التحلي بالمسؤولية والانضباط والواجب المدني من أجل نجاح هذا الحدث الرياضي العظيم»، وكان من المفترض أن تستضيف الكاميرون كأس الأمم الأفريقية في العام 2019. لكن الحدث نقل إلى مصر في كيناير من ذلك العام بسبب مخاوف حول عدم تجهيز ملاعب الكاميرون للمباريات، وجرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم البلاد من البطولة مشيرا إلى تأخيرات في إنشاء الملاعب ومشاريع البنية التحتية فضلا عن تساؤلات حول الأمن.