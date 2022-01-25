تيدروس مرشح وحيد لولاية جديدة على رأس منظمة الصحة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الثلاثاء، السباق وحيدًا لشغل ولاية جديدة مع تحدي تعزيز منظمة كشف الوباء عن مَواطن القصور فيها.

في اقتراع سري خلال جلسة خاصة، يرتقب أن يصادق أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية على ترشيحه بعد الاستماع إليه، وفق «فرانس برس».

تقدير شديد خصوصًا لدى الأفارقة

إعادة انتخابه في مايو من قبل الدول الأعضاء للمنظمة ليست موضع شك. فالدكتور تيدروس، الذي خلف في 2017 الصينية مارغريت تشان، يحظى بتقدير شديد، خصوصًا لدى الأفارقة الذين يرون فيه «صديقًا لأفريقيا» أتاح تركيز أنظار المجموعة الدولية على القارة، خصوصًا في فترة الوباء.

الاستثناء الوحيد لهذه الصورة جاء من إثيوبيا التي نددت في منتصف يناير بتعليقاته حول الوضع الإنساني في منطقة تيغراي، التي تشهد حربًا والتي يتحدر منها.

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ووجهت الحكومة الإثيوبية «مذكرة شفهية» دبلوماسية طالبت فيها منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق بحق تيدروس متهمة إياه بـ«سوء السلوك وانتهاك مسؤوليته المهنية والقانونية»، لكن دون أن تساند دول أخرى هذا الطلب.

أول أفريقي يترأس منظمة الصحة العالمية

وكان تيدروس وصف، في يناير الحالي، الأوضاع في إقليم تيغراي بأنها «جحيم»، وقال إن الحكومة تمنع وصول الأدوية وغيرها من المساعدات الأساسية إلى سكان المنطقة الذين هم بأمس الحاجة إليها.

وقال مصدر دبلوماسي غربي: «بالتأكيد كانت مواقفه قوية، لكن ما قاله يتطابق مع وقائع يتحدث عنها كل مديري الوكالات الإنسانية». وأضاف أن «الحكومة الإثيوبية تسعى منذ البداية إلى منع تسلم تيدروس ولاية جديدة كمدير عام لمنظمة الصحة العالمية. لقد بدأت بمحاولة عرقلة المسألة في الاتحاد الأفريقي عبر رفض تقديم أفريقيا ترشيحه».

قدمت ترشيحه 28 دولة أعضاء في منظمة الصحة العالمية بينها فرنسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لكن أيضًا عدد صغير من الدول الأفريقية بينها كينيا ورواندا.

هذا الأخصائي في مرض الملاريا، البالغ من العمر 56 عامًا، حائز شهادة في علم المناعة، وهو طبيب صحة عامة ووزير صحة سابق ووزير خارجية سابق لإثيوبيا.

هو أول أفريقي يترأس منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس كما يحب أن يطلق على نفسه، في الخطوط الأمامية منذ بداية الوباء.

انتقادات من بكين رغم دعم إعادة ترشيحه

منحه وصول الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض، الذي أعاد الولايات المتحدة إلى عضوية منظمة الصحة العالمية، دفعًا، فيما كان يتعرض لهجمات مستمرة من الرئيس السابق دونالد ترامب (2017-2021)، الذي قطع المساعدات للمنظمة، متهمًا إياها بأنها قريبة جدًّا من الصين وبسوء إدارة الوباء.

واللهجة الأشد انتقادًا من جانب تيدروس حيال الصين حين اعتبر أنها لم تكن شفافة ما فيه الكفاية بخصوص منشأ الوباء، تسببت له بانتقادات من بكين التي دعمت رغم ذلك إعادة ترشيحه.

كما كان موضع اتهامات علنية من عشرات من الدول الأعضاء، بينها تلك التي دعمت ترشيحه بسبب غضبها من تعامله مع فضيحة العنف الجنسي التي طالت موظفين في المنظمة في صفوف العاملين الإنسانيين، في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال مكافحة وباء «إيبولا» بين 2018 و2020.

ولاية أولى شهدت ظهور وباء «كوفيد»

أظهر الوباء أيضًا أن دعواته بقيت في غالب الأحيان دون صدى، كما حصل حين دعا الدول الغنية إلى بذل مزيد الجهود للحد من عدم المساواة في مكافحة «كوفيد-19» أو فرض تجميد على الجرعات المعززة من اللقاح.

بعد ولاية أولى شهدت ظهور وباء «كوفيد» وكشفت مَواطن القصور في عمل منظمة الصحة العالمية، سيكون على تيدروس أن يفوز بتحدي تعزيز هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

ويطالب عدد كبير من العواصم بتعزيز هيكلية الصحة العامة العالمية لتحسين تنسيق الاستجابة لأزمات الصحة العالمية ومنع أوبئة في المستقبل.

لكن لم يتم بعد تحديد خطوط الإصلاح هذا من جانب الدول التي، وبسبب تخوفها على سيادتها، لم يعد بعضها يرغب في إعطاء مزيد السلطات لمنظمة الصحة العالمية. يطالب تيدروس أيضًا بإصلاحات واسعة النطاق لنموذج تمويل المنظمة التي تعاني نقصًا في التمويل.