واشنطن: العقوبات على روسيا تشمل قيودا على تصدير التكنولوجيا المتقدمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي رفيع، الثلاثاء، أن حزمة العقوبات الاقتصادية التي تعدها واشنطن للرد على أي غزو روسي لأوكرانيا ستشمل قيودًا غير مسبوقة على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية.

وقال المسؤول للصحفيين: «نتحدث عن تكنولوجيا متقدمة نصممها وننتجها»، مثل الذكاء الصناعي والحوسبة الكمية وتكنولوجيا صناعة الطيران، وهو ما «سيضرب بشدة طموحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع»، وفق «فرانس برس».

«اتفاق تام» بشأن التعامل مع التهديد العسكري الروسي

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الإثنين، في ختام مؤتمر عبر الفيديو مع حلفاء بلاده الأوروبيين التوصل إلى «اتفاق تام» بشأن التعامل مع التهديد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا. وقال بايدن للصحافيين، إثر انتهاء الاجتماع مع حلفاء من أوروبا وحلف شمال الأطلسي «أجريت لقاءً جيدا جدا جدا جدا (...) هناك إجماع تام مع القادة الأوروبيين».

وأعلنت برلين في ختام المؤتمر أن القادة الغربيين جدّدوا دعمهم «غير المشروط» لوحدة أراضي أوكرانيا وتوعّدوا روسيا بـ«عواقب وخيمة» إذا ما شنّت «عدواناً» ضدّ جارتها الغربية.

وقال ناطق باسم المستشارية الألمانية، إثر الاجتماع الذي شارك فيه قادة كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا إن القادة الغربيين «أجمعوا على أنّه من مسؤولية روسيا أن تتّخذ مبادرات واضحة للتهدئة».