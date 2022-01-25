العاصفة الاستوائية «آنا» توقع 37 قتيلا في مدغشقر وموزمبيق

القاهرة - بوابة الوسط

أدت العاصفة الاستوائية «آنا» إلى مصرع 34 شخصًا في مدغشقر، وثلاثة أشخاص في موزمبيق، وحرمت معظم ملاوي من الكهرباء في الأيام الأخيرة، وفقًا لحصيلة نشرتها السلطات في الدول الثلاث، الثلاثاء.

تسببت العاصفة، التي تشكلت شرق جزيرة مدغشقر، في هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة في العاصمة أنتاناناريفو. ووفقًا لحصيلة نشرتها وكالة إدارة الكوارث الطبيعية، الثلاثاء، لقي 34 شخصًا مصرعهم وتشرد 65 ألفًا منذ نهاية الأسبوع الماضي، بحسب «فرانس برس».

500 ألف متضرر في مقاطعات نامبولا وزامبيزيا

بعد عبور المحيط الهندي، هطلت أمطار غزيرة بسبب العاصفة شمال ووسط موزمبيق. ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب 49 في مقاطعة زامبيزيا، وفقًا للمعهد الوطني لإدارة المخاطر في موزمبيق.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن العاصفة يمكن أن تؤثر على «الفئات السكانية الضعيفة التي عانت أصلًا أخيرًا الكوارث الطبيعية والنزاعات في شمال موزمبيق».

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وتقدر حكومة موزمبيق ووكالات الأمم المتحدة عدد المتضررين من «آنا» بنحو 500 ألف في مقاطعات نامبولا وزامبيزيا وسوفالا. وفي ملاوي المجاورة، أغرقت العاصفة في ظلام دامس معظم البلاد، الإثنين، وأرغمت الفيضانات المفاجئة شركات الكهرباء على إطفاء مولداتها.

وقال موسى غوازة، الناطق باسم شركة توليد الكهرباء، إن «منسوب المياه مرتفع للغاية بحيث لا يمكن مواصلة التشغيل. إنها مخاطرة كبيرة». وقالت الشركة، الثلاثاء، إنها بدأت في استئناف خدمة مولداتها في ملاوي.