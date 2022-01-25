Atwasat

العاصفة الاستوائية «آنا» توقع 37 قتيلا في مدغشقر وموزمبيق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 04:51 مساء
العاصفة الاستوائية «آنا» توقع 37 قتيلا في مدغشقر وموزمبيق
حي غمرته المياه في انتاناناريفو. (أ ف ب)
alwasat radio

أدت العاصفة الاستوائية «آنا» إلى مصرع 34 شخصًا في مدغشقر، وثلاثة أشخاص في موزمبيق، وحرمت معظم ملاوي من الكهرباء في الأيام الأخيرة، وفقًا لحصيلة نشرتها السلطات في الدول الثلاث، الثلاثاء.

تسببت العاصفة، التي تشكلت شرق جزيرة مدغشقر، في هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة في العاصمة أنتاناناريفو. ووفقًا لحصيلة نشرتها وكالة إدارة الكوارث الطبيعية، الثلاثاء، لقي 34 شخصًا مصرعهم وتشرد  65 ألفًا منذ نهاية الأسبوع الماضي، بحسب «فرانس برس».

500 ألف متضرر في مقاطعات نامبولا وزامبيزيا 
بعد عبور المحيط الهندي، هطلت أمطار غزيرة بسبب العاصفة شمال ووسط موزمبيق. ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب 49 في مقاطعة زامبيزيا، وفقًا للمعهد الوطني لإدارة المخاطر في موزمبيق.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن العاصفة يمكن أن تؤثر على «الفئات السكانية الضعيفة التي عانت أصلًا أخيرًا الكوارث الطبيعية والنزاعات في شمال موزمبيق».

-  عاصفة استوائية تضرب شمال اليابان.. والسلطات تصدر أوامر إخلاء غير إلزامية
-  عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأميركية وتتسبب بإغلاق المقار الفدرالية والمدارس (فيديو)

وتقدر حكومة موزمبيق ووكالات الأمم المتحدة عدد المتضررين من «آنا» بنحو 500 ألف في مقاطعات نامبولا وزامبيزيا وسوفالا. وفي ملاوي المجاورة، أغرقت العاصفة في ظلام دامس معظم البلاد، الإثنين، وأرغمت الفيضانات المفاجئة شركات الكهرباء على إطفاء مولداتها.

وقال موسى غوازة، الناطق باسم شركة توليد الكهرباء، إن «منسوب المياه مرتفع للغاية بحيث لا يمكن مواصلة التشغيل. إنها مخاطرة كبيرة». وقالت الشركة، الثلاثاء، إنها بدأت في استئناف خدمة مولداتها في ملاوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أمم أفريقيا بالتوقيت الليبي: «بوابة الوسط» تستعرض مواجهتين ناريتين

أمم أفريقيا بالتوقيت الليبي: «بوابة الوسط» تستعرض مواجهتين ناريتين
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
الحنين إلى الخلاء

الحنين إلى الخلاء
لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟

لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟
نادال يقترب من الرقم القياسي ويصل نصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

نادال يقترب من الرقم القياسي ويصل نصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس
الكاميرون إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية

الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
ولايات أميركية تقاضي «غوغل» بتهمة جمع بيانات رغمًا عن المستخدمين

ولايات أميركية تقاضي «غوغل» بتهمة جمع بيانات رغمًا عن المستخدمين
السيسي يستقبل تبون في القاهرة

السيسي يستقبل تبون في القاهرة
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
حقق ثلاثية الموسم.. الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس سوبر اليد

حقق ثلاثية الموسم.. الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس سوبر اليد
«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة

«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة
«كورونا».. ضيف ثقيل يبعثر حسابات منتخبات كأس الأمم الأفريقية

«كورونا».. ضيف ثقيل يبعثر حسابات منتخبات كأس الأمم الأفريقية
عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر

عملة «بيتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر
سعد الحريري يعلن «تعليق» نشاطه في الحياة السياسية بلبنان

سعد الحريري يعلن «تعليق» نشاطه في الحياة السياسية بلبنان
سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية

سرقة منزل كريم بنزيما للمرة الثانية
«المركزي»: اعتمادات مستندية لـ 141 شركة خلال 4 أيام

«المركزي»: اعتمادات مستندية لـ 141 شركة خلال 4 أيام
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مطار اسطنبول يرجئ استئناف عملياته واليونان تعلن عطلة عامة بسبب الثلوج
مطار اسطنبول يرجئ استئناف عملياته واليونان تعلن عطلة عامة بسبب ...
فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا
فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد ...
رئيس بلدية نيويورك الجديد يعد بالتخلص من الأسلحة في المدينة
رئيس بلدية نيويورك الجديد يعد بالتخلص من الأسلحة في المدينة
العاصفة الاستوائية «آنا» توقع 37 قتيلا في مدغشقر وموزمبيق
العاصفة الاستوائية «آنا» توقع 37 قتيلا في مدغشقر وموزمبيق
واشنطن: العقوبات على روسيا تشمل قيودا على تصدير التكنولوجيا المتقدمة
واشنطن: العقوبات على روسيا تشمل قيودا على تصدير التكنولوجيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا...
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان...
المزيد
السجن 8 سنوات لفرنسي أدين بالتجسس في إيران.. وباريس تدين الحكم «غير المقبول»
السجن 8 سنوات لفرنسي أدين بالتجسس في إيران.. وباريس تدين ......
الكاميرون: 8 قتلى و50 جريحا في تدافع أمام ملعب لكرة القدم
الكاميرون: 8 قتلى و50 جريحا في تدافع أمام ملعب لكرة القدم...
تيدروس مرشح وحيد لولاية جديدة على رأس منظمة الصحة العالمية
تيدروس مرشح وحيد لولاية جديدة على رأس منظمة الصحة العالمية...
واشنطن: العقوبات على روسيا تشمل قيودا على تصدير التكنولوجيا المتقدمة
واشنطن: العقوبات على روسيا تشمل قيودا على تصدير التكنولوجيا ......
العاصفة الاستوائية «آنا» توقع 37 قتيلا في مدغشقر وموزمبيق
العاصفة الاستوائية «آنا» توقع 37 قتيلا في مدغشقر وموزمبيق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط