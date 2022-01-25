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رئيس بلدية نيويورك الجديد يعد بالتخلص من الأسلحة في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 04:31 مساء
رئيس بلدية نيويورك الجديد يعد بالتخلص من الأسلحة في المدينة
رئيس بلدية نيويورك إريك أدامز في حي هارلم. (أ ف ب)
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وعد رئيس بلدية نيويورك الجديد إريك أدامز، الإثنين، بتخليص المدينة من الأسلحة النارية عبر نشر عناصر شرطة بلباس مدني في الشوارع بعد سلسلة أعمال عنف خلال الأيام الأخيرة قتل فيها شرطي.

وقال رئيس البلدية الأميركي الأفريقي الذي كان شرطيًا سابقًا في إعلام لتدابير أمنية جديدة «العنف بوساطة الأسلحة النارية هو أزمة عامة تهدد كل زاوية في المدينة»، وفق «فرانس برس».

إزالة الأسلحة النارية من شوارع نيويورك
وأضاف أدامز المنتمي الى الحزب الديمقراطي «الأمن العام أولوية في إدارتي، ولذلك سنزيل الأسلحة النارية من شوارعنا، ونحمي السكان ونخلق مدينة آمنة مزدهرة وعادلة لكل النيويوركيين».

وفاز أدامز برئاسة بلدية نيويورك بناء على برنامج انتخابي يركز على إرساء الأمن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية. وشهدت نيويورك أخيرا سلسلة حوادث عنف.

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وقتل شرطي في الثانية والعشرين من العمر وأصيب آخر بجروح خطيرة بالرصاص الجمعة خلال عملية للشرطة للتصدي لأعمال عنف في حي هارلم في نيويورك. قبل أسبوع من ذلك، قتلت بورتوريكية في التاسعة عشرة في الحي نفسه في مطعم للوجبات السريعة.

في 15 يناير، قتلت أميركية في الأربعين على يد رجل مصاب باضطرابات نفسية دفعها نحو سكة مترو بينما كان قطار يدخل محطة في تايمز سكوير.

 إعادة دوريات عناصر الشرطة 
كما أصيبت فتاة عمرها أحد عشر شهر بجروح برصاصة طائشة في البرونكس بينما كانت في السيارة مع والدتها. وقال أدامز «لن نترك مدينتنا ضحية لعنف البعض».

وتنص الخطة التي أعلنها على إعادة دوريات عناصر الشرطة بلباس مدني التي كانت توقفت بعد مقتل الأميركي الأفريقي جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس.

ووجهت اتهامات الى عناصر تلك الدوريات بأنهم متشددون مع السود أو الأميركيين من أصل إسباني الذين يشتبهون بأنهم يحملون سلاحا.

ولم تعد حوادث العنف في نيويورك بالمعدل الذي كانت عليه قبل ثلاثين عامًا، لكنها عادت إلى الارتفاع قليلًا في العام 2021 (+4.3 في المئة بالنسبة الى 2020 التي كانت سجلت أيضًا ارتفاعًا عن 2019)، لا سيما بسبب أزمة كوفيد.

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