فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أن اجتياحًا روسيًا لأوكرانيا قد يحصل في «أي وقت»، في تهويل إضافي للوضع، فيما قرر حلف شمال الأطلسي «ناتو» تعزيز دفاعاته شرقًا ونددت موسكو برغبة «في تأجيج التوتر» مع معلومات «هستيرية»، حيث طلبت دول الاتحاد الأوروبي التي فوجئت بالتصريحات الأميركية، تفسيرات الإثنين من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال محادثات عبر الفيديو مع نظرائه.

بعد الاجتماع، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «نعرف جيّدًا درجة التهديد والطريقة التي يجب التصرف من خلالها. يجب تجنّب اللعب بأعصابنا وردود الفعل المثيرة للقلق التي لديها حتى تداعيات مالية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

قلق أميركي وعلامات استفهام أوروبية

يريد الأوروبيون أن يفهموا أسباب قلق الأميركيين وحلفائهم البريطانيين والأستراليين الذين أعلنوا سحب قسم من موظفي سفاراتهم من كييف، ويعقد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين قمّة عبر الفيديو حول أوكرانيا مع قادة أوروبيين بحسب ما أعلن البيت الأبيض، وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن أوكرانيا قد تصبح «الشيشان الجديدة».

في هذا الجو المتوتر، أعلن حلف شمال الأطلسي أن دوله تعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهّب وأنها أرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضدّ الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

من جهته، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «التوترات تفاقمت جراء إعلانات وأفعال ملموسة من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي»، منددًا بـ«هستيريا» في أوروبا حول اجتياح روسي مفترض وشيك لأوكرانيا، لكنه اعتبر أن خطر شن القوات الأوكرانية هجومًا على الانفصاليين الموالين لروسيا «مرتفع جدًا».

وعبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل أسبوع عن خشيته من قيام روسيا بـ«ضم بحكم الأمر الواقع» مناطق في شرق أوكرانيا يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا، واعتبرت السلطات الأوكرانية أن قرار واشنطن إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف «سابق لأوانه».

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن «لا يجب أن نضع أنفسنا في منطق الحرب. يجب تجنّب الحرب»، وقد اتفق الروس والأميركيون الجمعة الماضي على لقاء جديد وتعهد وزير الخارجية الأميركي بتقديم «أفكار»، خطّية إلى موسكو، من غير أن يوضح إن كانت هذه النقاط ستشكّل ردًا بندًا ببند على المطالب الروسيّة المفصّلة.

وتطالب روسيا بالتزامات خطّية بعدم ضمّ أوكرانيا وجورجيا لحلف شمال الأطلسي، وبسحب قوات وأسلحة الحلف من دول أوروبا الشرقية التي انضمت اليه بعد العام 1997، ولا سيما من رومانيا وبلغاريا. ومطالب روسيا لا يقبل بها الغربيون.

وضع أمني مقلق في أوكرانيا

ويُعدّ الوضع الأمني الحالي في أوكرانيا مقلقًا. فرغم تأكيد موسكو أنها لا تعتزم التدخل في أوكرانيا، فإنها تدعم انفصاليين موالين لها وحشدت أكثر من مئة ألف جندي وقوات مدفعية على الحدود مع أوكرانيا.

وأكّد الوزير الدنماركي جيبي كوفود «إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا مرّة جديدة، سنعتمد عقوبات غير مسبوقة وستُعزل روسيا بالكامل»، وتراجعت الأسواق المالية الإثنين لكن البنك المركزي الروسي أكد أن لديه «أدوات كافية» لتجنب أن يكون الاستقرار المالي لروسيا مهددا.

وحضّرت المفوضية الأوروبية عدة احتمالات ستقدّمها للوزراء المجتمعين الإثنين وستُضاف إلى الإجراءات التي اعتُمدت بعد الردّ على ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014.

وقال مصدر أوروبي لوكالة «فرانس برس» إن من الأمور المطروحة خفض مشتريات الغاز بنسبة 43% ومشتريات النفط بنسبة 20% من إمدادات الاتحاد الأوروبي، والتي تمول إلى حد كبير الميزانية الروسية، من جانب آخر، يبحث الاتحاد الأوروبي عن دعم مالي بقيمة 1.2 مليار يورو لأوكرانيا.

وأوضح بوريل أن «عملية العقوبات جارية للتأكد من أن كل شيء سيكون جاهزًا في حال الحاجة»، مضيفا: «لن تتم الموافقة على أي شيء ملموس اليوم»، سيتعيّن تبني العقوبات الأوروبية بالإجماع، غير أن تلك التي تتعلق بخفض مشتريات الطاقة تحدث انقسامًا داخل الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يسافر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى موسكو في فبراير لبحث إمدادات الغاز لبلاده.

وطلبت ألمانيا سحب اقتراح يهدف إلى عزل موسكو عن نظام الدفع العالمي «سويفت» وهو الأداة الأساسية في التمويل العالمي التي تسمح للمصارف بتداول الأموال، وفقًا لمصدر دبلوماسي أوروبي، في وقت ترفض برلين تسليم أسلحة إلى كييف.

ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد إلى التعامل بـ«حكمة» مع احتمال فرض عقوبات على روسيا ومن «عواقب» هذا الأمر على ألمانيا، من جهته دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الإثنين الاتحاد الأوروبي الى «البقاء متحدًا»، وقال إن «أوكرانيا لن ترضخ للاستفزازات لكن على العكس ستحافظ على هدوئها مع شركائها».