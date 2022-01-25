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فرانس برس: روسيا تبدأ مناورات عسكرية في الجنوب والقرم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 03:05 مساء
فرانس برس: روسيا تبدأ مناورات عسكرية في الجنوب والقرم
أفراد من سلاح المظلات الروسي يصعدون طائرة متوجهة إلى كازاخستان، 6 يناير 2022. (ا ف ب)
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بدأت القوات الروسية الثلاثاء سلسلة جديدة من المناورات في جنوب البلاد على مقربة من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، مع تدريبات يشارك فيها ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات، حسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

ونقلت الوكالات عن قائد القوات الروسية في جنوب روسيا ألكسندر دفورنيكوف قوله إنها عملية «مشتركة» تشمل خصوصًا «سلاح الجوّ ومضادات الطائرات وسفن أسطولَي البحر الأسود وبحر قزوين»، في خضمّ توترات حادة بين موسكو والغرب على خلفية الملف الأوكراني.

روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس الماضي أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة خلال يناير الجاري وفبراير المقبل، في أكثر من موقع منها البحر المتوسط، وذلك في وقت يتصاعد التوتر مع دول الغرب.

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وستجري المناورات في المحيطين الأطلسي والهادئ، والمحيط المتجمد الشمالي، إضافة للبحر المتوسط، بمشاركة أكثر من 140 سفينة حربية وسفن الدعم، وأكثر من 60 طائرة وألف قطعة من المعدات العسكرية وقرابة 10 آلاف جندي، وفق وكالة «فرانس برس».

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