«فرانس برس»: انقطاع الكهرباء في كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت عاصمتا قرغيزستان وأوزبكستان بالإضافة إلى ألماتي، المركز الاقتصادي في كازاخستان، انقطاعًا في التيار الكهربائي، الثلاثاء، على ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وقال ناطق باسم وزارة الطاقة في قرغيزستان لـ«فرانس برس» في اتصال هاتفي إن الكهرباء انقطعت «بسبب حادث أثر على شبكة الطاقة الاقليمية».