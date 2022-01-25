«فرانس برس»: انقطاع الكهرباء في كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان
القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 09:36 صباحا
أعمدة توتر عال بالشبكة الكهربائية في محيط العاصمة الألمانية برلين. 3 ديسمبر 2021. (أ ف ب)
شهدت عاصمتا قرغيزستان وأوزبكستان بالإضافة إلى ألماتي، المركز الاقتصادي في كازاخستان، انقطاعًا في التيار الكهربائي، الثلاثاء، على ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».
وقال ناطق باسم وزارة الطاقة في قرغيزستان لـ«فرانس برس» في اتصال هاتفي إن الكهرباء انقطعت «بسبب حادث أثر على شبكة الطاقة الاقليمية».
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