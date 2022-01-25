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إيقاف نحو مليوني مهاجر على حدود أميركا الجنوبية خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 08:41 صباحا
إيقاف نحو مليوني مهاجر على حدود أميركا الجنوبية خلال 2021
مهاجرون من هندوراس وغواتيمالا بعد عبور نهر في ولاية تكساس الأميركية، 28 مارس 2021، (ا ف ب)
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أوقفت السلطات الأميركية نحو 180 ألف مهاجر كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة من المكسيك في ديسمبر الماضي، حسبما أظهرت أرقام رسمية نشرت الإثنين، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للتوقيفات على الحدود الجنوبية إلى نحو المليونين، وهي حصيلة قياسية.

وسارع الحزب الجمهوري إلى اتهام الرئيس الديموقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بخلق «أزمة إنسانية غير مسبوقة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال في بيان «خلال فترة حكهم، تزدهر الكارتيلات والمهربين، فيما مسؤولو الحدود مرهقون ومجتمعاتنا أقل أمنا».

انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في بداية جائحة فيروس «كورونا» المستجد، لكن الوتيرة بدأت بالازدياد في وقت لاحق العام 2020، لترتفع بشكل كبير منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير العام الماضي.

وترافق وصوله إلى البيت مع وعد بمعاملة أكثر إنسانية تجاه المهاجرين، ما أدى إلى ازدياد وتيرة وصولهم، وتختلف أرقام المهاجرين في الصيف عن الأرقام الفصلية.

فالطقس البالغ الحرارة عادة يؤدي إلى تراجع عدد الساعين للعبور، غير أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قالت إن عدد ا«غير مسبوق» من المهاجرين، قرابة 200 ألف، جرى اعتراضهم خلال محاولتهم العبور بشكل غير قانوني الحدود الأميركية المكسيكية في يوليو.

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