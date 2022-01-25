ألمانيا تحذر روسيا بـ«عواقب وخيمة» إذا اعتدت على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت برلين، مساء الإثنين، في ختام مؤتمر عبر الفيديو جمع الرئيس الأميركي جو بايدن بقادة عدد من الدول الأوروبية، بمن فيهم المستشار الألماني أولاف شولتس، أن القادة الغربيين جدّدوا دعمهم «غير المشروط» لوحدة أراضي أوكرانيا وتوعّدوا روسيا بـ«عواقب وخيمة» إذا ما شنّت «عدواناً» ضدّ جارتها الغربية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال متحدث باسم المستشارية الألمانية، إثر الاجتماع الذي شارك فيه قادة كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا إن القادة الغربيين «أجمعوا على أنّه من مسؤولية روسيا أن تتّخذ مبادرات واضحة للتهدئة».

- بايدن يعلن عن «إجماع تام» مع حلفائه الأوروبيين بشأن الأزمة الأوكرانية

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، في ختام مؤتمر عبر الفيديو مع حلفاء بلاده الأوروبيين التوصل إلى «اتفاق تام» بشأن التعامل مع التهديد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا.

وقال بايدن للصحافيين، إثر انتهاء الاجتماع مع حلفاء من أوروبا وحلف شمال الأطلسي «أجريت لقاءً جيدا جدا جدا جدا (...) هناك إجماع تام مع القادة الأوروبيين».