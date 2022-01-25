بايدن يعلن عن «إجماع تام» مع حلفائه الأوروبيين بشأن الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، في ختام مؤتمر عبر الفيديو مع حلفاء بلاده الأوروبيين التوصل إلى «اتفاق تام» بشأن التعامل مع التهديد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا.

وقال بايدن للصحافيين، إثر انتهاء الاجتماع مع حلفاء من أوروبا وحلف شمال الأطلسي «أجريت لقاءً جيدا جدا جدا جدا (...) هناك إجماع تام مع القادة الأوروبيين».

وتتفق هذه التصريحات مع قول الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي، نيد برايس، في وقت سابق اليوم، إنه ليس هناك «أي اختلاف» مع الأوروبيين بشأن فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا في حال غزت أوكرانيا.

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وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دعا في وقت سابق الإثنين إلى «تجنب اللعب بأعصابنا وردود الفعل المثيرة للقلق»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أن اجتياحًا روسيًّا لأوكرانيا قد يحصل في «أي وقت»، في تهويل إضافي للوضع، فيما قرر حلف شمال الأطلسي تعزيز دفاعاته شرقًا، ونددت موسكو برغبة «في تأجيج التوتر» مع معلومات «هستيرية».