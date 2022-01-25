مالي تطالب الدنمارك بسحب جنودها «فوراً»

القاهرة - بوابة الوسط

طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء الإثنين، من الدنمارك أن تسحب «فوراً» كتيبة مكوّنة من حوالى 100 عسكري أرسلتهم كوبنهاغن أخيراً إلى الدولة الإفريقية للمشاركة في قوة «تاكوبا» الأوروبية التي تقف خلف إنشائها فرنسا، معللاً طلبه بأنّ هذه القوات أرسلت من دون موافقته، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال المجلس، في بيان، تلي عبر التلفزيون الرسمي ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنّه طلب من كوبنهاغن سحب هؤلاء الجنود فوراً، لأنّ «هذا الانتشار حصل من دون موافقة» السلطات المنبثقة من الانقلاب الذي نفّذه الجيش في أغسطس الماضي.