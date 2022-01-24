«الخارجية الأميركية»: ليس هناك «أي اختلاف» مع الأوروبيين بشأن الأزمة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الولايات المتحدة، الإثنين، أنه ليس هناك «أي اختلاف» مع الأوروبيين بشأن فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا في حال غزت أوكرانيا، ولا بشأن مدى التهديد الوشيك الذي تشكله روسيا على جارتها الغربية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي، نيد برايس أمام الصحافة، «ليس هناك غموض» و«ليس هناك أي اختلاف»، مضيفًا: «نعرف ذلك، ويعرف ذلك خصوصًا الاتحاد الروسي». وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دعا في وقت سابق الإثنين إلى «تجنب اللعب بأعصابنا وردود الفعل المثيرة للقلق»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أن اجتياحًا روسيًّا لأوكرانيا قد يحصل في «أي وقت»، في تهويل إضافي للوضع، فيما قرر حلف شمال الأطلسي تعزيز دفاعاته شرقًا، ونددت موسكو برغبة «في تأجيج التوتر» مع معلومات «هستيرية».

وطلبت دول الاتحاد الأوروبي، التي فوجئت بالتصريحات الأميركية، تفسيرات من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال محادثات عبر الفيديو مع نظرائه.

قمة عبر الفيديو حول أوكرانيا

وبعد الاجتماع، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: «نعرف جيدًا درجة التهديد والطريقة التي يجب التصرف من خلالها. يجب تجنب اللعب بأعصابنا وردود الفعل المثيرة للقلق التي لديها حتى تداعيات مالية».

ويريد الأوروبيون أن يفهموا أسباب قلق الأميركيين وحلفائهم البريطانيين والأستراليين الذين أعلنوا سحب قسم من موظفي سفاراتهم من كييف.

ويعقد الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، قمة عبر الفيديو حول أوكرانيا مع قادة أوروبيين بحسب ما أعلن البيت الأبيض. وحذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أن أوكرانيا قد تصبح «الشيشان الجديدة».

وضع قوات احتياطية في حالة تأهب

في هذا الجو المتوتر، أعلن حلف شمال الأطلسي أن دوله تعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهب، وأنها أرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضد الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

من جهته قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن «التوترات تفاقمت جراء إعلانات وأفعال ملموسة من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي»، منددًا بـ«هستيريا» في أوروبا حول اجتياح روسي مفترض وشيك لأوكرانيا.