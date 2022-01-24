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عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 08:24 مساء
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
لقطة مثبتة من فيديو لعسكريون في بوركينا فاسو، عبر التلفزيون الرسمي. (الإنترنت)
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أعلن عسكريون في بوركينا فاسو، عبر التلفزيون الرسمي الإثنين، استيلاءهم على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، مشيرين إلى أنهم حلوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد.

وقال العسكريون الانقلابيون، في بيان تلاه أحدهم، إن البلاد «ستعود إلى النظام الدستوري» في غضون «فترة زمنية معقولة»، وفق «فرانس برس».

وندّد حزب رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوري، الإثنين، بـ«محاولة فاشلة لاغتيال» رئيس الجمهورية الذي يكتنف الغموض مصيره منذ الأحد، حين تمرد على سلطته عسكريون في عدد من ثكنات البلاد.

وقال حزب «الحركة الشعبية من أجل التقدم»، في بيان، إنه إذ يحذر من أن بوركينا فاسو «تتجه ساعة تلو الأخرى نحو انقلاب عسكري»، فإنه يندّد أيضًا بـ«نهب المقر الخاص لرئيس الدولة» و«بمحاولة اغتيال وزير» لم يحدد اسمه، وفق «فرانس برس».

كما ندد الحزب بـ«تطويق» قصر كوسيام الرئاسي في العاصمة «من قبل مجموعة من الرجال المسلحين والملثمين» وبـ«احتلال هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية» في واغادوغو. 

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وناشد الحزب «قوات الدفاع والأمن، الوفية والوطنية والجمهورية، إلى النأي بنفسها عن هذه المحاولة الجديدة لزعزعة الاستقرار»، مطالبًا هذه القوات «بالوقوف إلى جانب شعب بوركينا فاسو والشرعية والديمقراطية».

الغموض حول مصير رئيس بوركينا فاسو
واكتنف الغموض مصير رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري، الإثنين، إذ أفادت مصادر أمنية بأنه اعتُقل على أيدي عسكريين تمردوا على سلطته، بينما أكدت مصادر حكومية أنه أفلت منهم قبل وصولهم إليه، في «محاولة انقلابية» سارع الاتحاد الأفريقي إلى التنديد بها. 

وقال مصدران أمنيان إن «الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليًّا في أيدي الجنود» في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو. لكن مصدرًا حكوميًّا أكد أن رئيس البلاد فر من مقر إقامته، الأحد، «قبل وصول عناصر مسلحة أطلقت النار على سيارات موكبه»، مشيرًا إلى أن «الوضع يلفه الغموض».

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، أعرب الإثنين عن إدانته «المحاولة الانقلابية» في بوركينا فاسو، مطالبًا الجيش بضمان سلامة الرئيس وأعضاء حكومته.

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