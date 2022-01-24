«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الإثنين، أن حاملة طائرات أميركية كاملة أصبحت تحت قيادة الحلف للمرة الأولى منذ الحرب الباردة، وذلك تزامنًا مع التوتر مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأوضح أن حاملات الطائرات تتحالف مع الأسطول السادس ضمن سلسلة من الدوريات التي تنتشر عبر البحر المتوسط، مضيفًا أن هذه التحركات مخطط لها منذ فترة طويلة، حسب بيان نشره عبر حسابه بموقع «فيسبوك».

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ورحب الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، بالخطوة ووصفها بأنها «علامة قوية على الوحدة عبر الأطلسي، وأن ناتو سيفعل دائمًا ما هو ضروري لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم».

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت روسيا الولايات المتحدة وحلف الـ«ناتو» بتصعيد التوتر بعدما أعلن التكتل العسكري أنه سيعزز دفاعاته في شرق أوروبا.

وأفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن واشنطن وحلف الأطلسي «يصعدان التوتر عبر هستيريا الإعلانات والخطوات الملموسة»، مشيرًا إلى أن خطر شن قوات أوكرانية هجومًا ضد الانفصاليين الموالين لروسيا «مرتفع للغاية».