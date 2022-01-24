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صقيع وثلوج تكسو اليونان وتتسبب في إغلاق البرلمان والمدارس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 05:56 مساء
صقيع وثلوج تكسو اليونان وتتسبب في إغلاق البرلمان والمدارس (صور)
الثلوج تغطي أجزاء كبيرة من اليونان. (الإنترنت)
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كست الثلوج، الإثنين، أجزاء كبيرة من اليونان وصولًا إلى جزيرة كريت الجنوبية، بسبب موجة برد مصحوبة بتدنٍ في درجات الحرارة التي بلغت أحيانًا 14 درجة مئوية تحت الصفر، ما أدى إلى قطع الكهرباء والطرقات.

وتساقطت الثلوج للمرة الأولى هذا العام في وسط أثينا؛ ما أدى إلى إقفال البرلمان اليوناني والمدارس. ولم يتأثر النقل الجوي والبحري، ولكن اختلت حركة المترو باتجاه مطار العاصمة، وفق «فرانس برس».  

وقال أستاذ فيزياء الغلاف الجوي كريستوس زيريفوس، على شبكة التلفزيون الرسمي (إ ر ت)، «إنه وضع غير عادي في بلدنا».

وقال مدير أبحاث المرصد الوطني في أثينا كوستاس لاغوفاردوس، في حديث لتلفزيون «أ ن ت 1»، إن العاصمة لم تشهد طقسًا مشابهًا منذ 1968.

تساقطت الثلوج على عديد الجزر اليونانية
كذلك تساقطت الثلوج على عديد الجزر اليونانية في بحر إيجه (بين اليونان وتركيا)، عازلةً بعض القرى الجبلية في أندروس وناكسوس وتينوس، كما غطت شواطئ ميكونوس.

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وتساقطت الثلوج بكثافة أيضًا على جزيرة إيفيا، شمال أثينا التي اجتاحتها حرائق الصيف الماضي. وضاعفت البلديات جهودها للحفاظ على الطرقات الرئيسية مفتوحة، بينما عانت قرى كثيرة انقطاع الكهرباء.

وتوقع جهاز الحماية المدنية أن يستمر تساقط الثلوج، الثلاثاء، مع درجات حرارة تحت الصفر.

الثلوج تغطي أجزاء كبيرة من اليونان. (الإنترنت)
الثلوج تغطي أجزاء كبيرة من اليونان. (الإنترنت)
الثلوج تغطي أجزاء كبيرة من اليونان. (الإنترنت)
الثلوج تغطي أجزاء كبيرة من اليونان. (الإنترنت)
الثلوج تغطي أجزاء كبيرة من اليونان. (الإنترنت)
الثلوج تغطي أجزاء كبيرة من اليونان. (الإنترنت)
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