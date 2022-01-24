«الصحة العالمية» تتوقع انتهاء الموجة الحادة من جائحة «كوفيد-19» في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الإثنين، أن من الممكن وضع حد للمرحلة الحادة من جائحة «كوفيد-19» هذا العام، حتى وإن كانت الإصابة بالفيروس تتسبب بوفاة شخص كل 12 ثانية في العالم.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: «يمكننا وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة هذا العام، يمكننا إنهاء كوفيد-19 بصفته حالة طوارئ صحية عالمية»، وفق «فرانس برس».

المتحور أوميكرون لن يكون المتحور الأخيرة

لكنه حذر من «خطورة أن نفترض أن المتحور أوميكرون سيكون المتحور الأخيرة، أو أن الجائحة انتهت»؛ لأن الظروف «مثالية» حاليًا في العالم لظهور متحورات جديدة من الفيروس، بما في ذلك متحورات سريعة الانتشار وأكثر ضررًا.

وأضاف، في افتتاح اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، أن من أجل إنهاء المرحلة الحادة من تفشي الجائحة، لا يجب أن تقف الدول مكتوفة الأيدي، بل عليها محاربة اللامساواة في توزيع اللقاحات ومراقبة انتشار الفيروس ومتحوراته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد انتشاره.

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وطالب مدير منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء منذ أسابيع بالإسراع في توزيع اللقاحات في الدول ذات الدخل المنخفض بهدف الوصول إلى هدف تلقيح 70% من سكان كل دولة بحلول منتصف العام 2022.

وفشلت نحو 97 دولة من الـ194 دولة الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في تحقيق تغطية في التلقيح تشمل 40% من سكانها بنهاية العام 2021، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ت 100 إصابة بـ«كوفيد-19» كل ثلاث ثوانٍ

وتسببت الإصابة بـ«كوفيد-19»، الأسبوع الماضي، بوفاة شخص كل 12 ثانية، وسُجلت 100 إصابة بـ«كوفيد-19» كل ثلاث ثوانٍ، بحسب تيدروس. وارتفع عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» بشكل أسرع في العالم منذ ظهور المتحور «المقلق» أوميكرون، بحيث سجلت أكثر من 80 مليون إصابة مذاك الحين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أنه «حتى الآن، لم تعقب طفرة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 طفرة بالوفيات، حتى لو أن هذه الأخيرة تزداد في كل المناطق، خصوصًا في أفريقيا، وهي المنطقة الأقل وصولًا إلى اللقاحات المضادة لكوفيد-19».

وأوضح: «صحيح أننا سنعيش مع كوفيد في المدى المنظور (...) لكن علينا أن نعلم أننا يجب ألا نفسح المجال له. يجب ألا يعني ذلك أن علينا أن نقبل بأن نحو 50 ألف شخص يموتون كل أسبوع بسبب مرض يمكننا تجنبه ومعالجته».