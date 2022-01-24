انطلاق الانتخابات الرئاسية في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق الانتخابات الرئاسية في إيطاليا، الإثنين، حيث يبدأ المشرعون في اختيار خلف للرئيس الحالي سيرجيو ماتاريلا.

ويدلي نحو 1008 نواب من مجلسي النواب والشيوخ فضلاً عن ممثلين عن المناطق والأقاليم المتمتعة بحكم ذاتي بأصواتهم ابتداء من الساعة الثالثة عصراً، حسب موقع «ديكود» الإيطالي.

والسبت الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني انسحابه من السباق، فيما لم تتفق أحزاب اليمين ولا اليسار على مرشح مشترك، ما يجعل التوصل إلى فائز في اليوم الأول من الانتخابات مستبعد. ولفوز أي مرشح ينبغي الحصول على أغلبية الثلثين، خلال أول 3 جولات من التصويت، فيما تكون الأغلبية المطلقة بعد ذلك كافية.

ومن بين المرشحين المحتملين أندريا ريكاردي عن يسار الوسط، والدبلوماسية إليزابيتا بيلوني، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراغي، وأيضا رئيس مجلس النواب السابق بيير فرديناندو كاسيني ورئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو ورئيسة مجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا ألبيرتي كاسيلاتي.

وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتا، إن حزبه يرغب في حكومة لسيرجيو ماتاريلا، لكنه يعتزم التحقق مع ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة من إمكانية انتخاب دراغي.

من جهته، قال رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي إنه «ينبغي أن يبقى رئيس الوزراء في قصر كيجي (مقر الحكومة)»، موضحا أن حركة الخمس نجوم لن تقول لا مسبقًا لأي مقترحات من يمين الوسط.

فيما اعتبر زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، أن إقالة دراغي من منصب رئيس الوزراء ستكون خطيرة بالنسبة لإيطاليا في هذه اللحظة، وفقا للموقع الإيطالي.