أوكرانيا: خطوة واشنطن سحب عائلات الدبلوماسيين «سابقة لأوانها»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت أوكرانيا الاثنين أن قرار الولايات المتحدة إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف «سابق لأوانه» في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل.

وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو في بيان «نعتبر أن خطوة من هذا النوع من قبل الجانب الأميركي سابقة لأوانها وتعكس حذرًا مبالغًا فيه»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن الاتحاد لن يطلب سحب عائلات دبلوماسييه في أوكرانيا كما فعلت الولايات المتحدة، مضيفًا أن لا حاجة «لتهويل» الوضع فيما المحادثات مع روسيا لا تزال جارية.

وقال بوريل لدى وصوله إلى لقاء يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ويتخلله مشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر الفيديو «لن نقوم بالأمر نفسه لأن ليس لدينا أسباب محدّدة لذلك». وأضاف «لا أرى سببًا للتهويل طالما أن المحادثات جارية».